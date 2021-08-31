Путин уволил нескольких генералов МВД

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, мвд, полиция, мвд рф, полицейский
В МВД произошло несколько отставок Фото:

В МВД уволили двух заместителей начальника московской полиции Наталью Агафьеву и Андрея Понорец, а также двух генералов в центральном аппарате. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Уволили двоих из трех заместителей начальника полиции Москвы Наталью Агафьеву и Андрея Понорец, а также генерала в центральном аппарате Дмитрия Шаробарова, пишет «Коммерсант» со ссылкой на указ президента. Уволены генерал-майор полиции Юрий Демин и генерал-майор юстиции Владимир Кемарский, а также генерал-майоры внутренней службы Игорь Киселев и Виталий Краснов.

Ранее URA.RU со ссылкой на информированный источник сообщало, что в МВД РФ готовится отставка начальника Главного управления на транспорте генерал-лейтенанта полиции Дмитрия Шаробарова. Он еще 16 августа попрощался с подчиненными и объявил об уходе. Информацию об отставке подтвердил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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