Лидеры талибов заняли ключевые посты в правительстве Афганистана

Члены «Талибана» станут главами МИД и МВД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета «Талибан» захватил власть в Афганистане

Три лидера запрещенного в России террористического движения «Талибан» займут ключевые посты в новом правительстве Афганистана. Об этом сообщает источник.

«Три лидера талибов мулла Барадар, мулла Якуб и Халифа Хаккани — получили в правительстве Афганистана ключевые посты: глав МИД, минобороны и МВД соответственно», — отметил источник в разговоре с РИА Новости.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США решили вывести оттуда свои войска. После этого движение «Талибан» перешло в активное наступление. Дипломатическое представительство РФ в Кабуле эвакуировало часть российских граждан из Афганистана. Ситуация в Афганистане критическая, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.