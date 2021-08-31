Лидеры талибов заняли ключевые посты в правительстве Афганистана

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Заседание городской думы. Курган , кресло, пустое место, посадочное место, пустое кресло
Члены «Талибана» станут главами МИД и МВД Фото:
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«Талибан» захватил власть в Афганистане

Три лидера запрещенного в России террористического движения «Талибан» займут ключевые посты в новом правительстве Афганистана. Об этом сообщает источник.

«Три лидера талибов мулла Барадар, мулла Якуб и Халифа Хаккани — получили в правительстве Афганистана ключевые посты: глав МИД, минобороны и МВД соответственно», — отметил источник в разговоре с РИА Новости.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США решили вывести оттуда свои войска. После этого движение «Талибан» перешло в активное наступление. Дипломатическое представительство РФ в Кабуле эвакуировало часть российских граждан из Афганистана. Ситуация в Афганистане критическая, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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