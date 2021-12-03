Эксперты назвали три критерия покупки качественного салюта

04 декабря 2021 в 05:03 Размер текста - 17 +

Чтобы купить хороший салют, нужно внимательно изучить упаковку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU При покупке пиротехнических изделий следует обращать внимание на три основных критерия: где фейерверк продается, как выглядит упаковка и что на ней написано. Об этом URA.RU сообщили в холдинге «Технодинамика» Госкорпорации Ростех. «При покупке фейерверков обращайте внимание на внешний вид и оформление изделий. Не приобретайте деформированные изделия, изделия с нарушенной упаковкой. Все тексты и надписи должны быть сделаны на русском языке непосредственно на упаковке изделия. Изделия в упаковке с надписями на иностранном языке с наклеенными инструкциями на русском языке, как правило, при изготовлении предназначались не для России, а значит, могут не соответствовать российским требованиям безопасности», — сообщили в холдинге «Технодинамика» Госкорпорации Ростех. Специалисты уточнили, что на упаковке должны обязательно быть указаны точные координаты изготовителя или экспортера, центров оптовых продаж, а также знак обращения на рынке (ЕАС). Отсутствие этой информации — признак контрафактной продукции. «Не следует покупать изделия с истекшим сроком годности. Они могут работать непредсказуемо», — подытожили в холдинге «Технодинамика». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При покупке пиротехнических изделий следует обращать внимание на три основных критерия: где фейерверк продается, как выглядит упаковка и что на ней написано. Об этом URA.RU сообщили в холдинге «Технодинамика» Госкорпорации Ростех. «При покупке фейерверков обращайте внимание на внешний вид и оформление изделий. Не приобретайте деформированные изделия, изделия с нарушенной упаковкой. Все тексты и надписи должны быть сделаны на русском языке непосредственно на упаковке изделия. Изделия в упаковке с надписями на иностранном языке с наклеенными инструкциями на русском языке, как правило, при изготовлении предназначались не для России, а значит, могут не соответствовать российским требованиям безопасности», — сообщили в холдинге «Технодинамика» Госкорпорации Ростех. Специалисты уточнили, что на упаковке должны обязательно быть указаны точные координаты изготовителя или экспортера, центров оптовых продаж, а также знак обращения на рынке (ЕАС). Отсутствие этой информации — признак контрафактной продукции. «Не следует покупать изделия с истекшим сроком годности. Они могут работать непредсказуемо», — подытожили в холдинге «Технодинамика».