Галявиев раскаялся, что убил школьников в Казани

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Суд по избранию меры пресечения стрелку Ильназу Галявиеву. Казань, галявиев ильназ
Галявиев признал свою вину в нападении на казанскую гимназию Фото:
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Массовое убийство в казанской школе

Ильназ Галявиев, напавший с ружьем на гимназию в Казани, раскаялся в преступлении. Об этом сообщили в центральном аппарате СК РФ.

«Вину Галявиев признал в полном объеме. В содеянном раскаялся», — сообщается на сайте СК.

Ему предъявили обвинение по четырем статьям УК РФ. От действий Галявиева погибли 9 человек, более 600 признаны пострадавшими. По данным следствия, он пошел на преступление, желая подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур.

Галявиев 11 мая 2021 года, вооружившись оружием и взрывным устройством, напал на казанскую гимназию. В результате погибли семеро детей и двое взрослых.

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Ильназ Галявиев, напавший с ружьем на гимназию в Казани, раскаялся в преступлении. Об этом сообщили в центральном аппарате СК РФ. «Вину Галявиев признал в полном объеме. В содеянном раскаялся», — сообщается на сайте СК. Ему предъявили обвинение по четырем статьям УК РФ. От действий Галявиева погибли 9 человек, более 600 признаны пострадавшими. По данным следствия, он пошел на преступление, желая подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур. Галявиев 11 мая 2021 года, вооружившись оружием и взрывным устройством, напал на казанскую гимназию. В результате погибли семеро детей и двое взрослых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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