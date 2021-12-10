Галявиев раскаялся, что убил школьников в Казани

Ильназ Галявиев, напавший с ружьем на гимназию в Казани, раскаялся в преступлении. Об этом сообщили в центральном аппарате СК РФ.
«Вину Галявиев признал в полном объеме. В содеянном раскаялся», — сообщается на сайте СК.
Ему предъявили обвинение по четырем статьям УК РФ. От действий Галявиева погибли 9 человек, более 600 признаны пострадавшими. По данным следствия, он пошел на преступление, желая подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур.
Галявиев 11 мая 2021 года, вооружившись оружием и взрывным устройством, напал на казанскую гимназию. В результате погибли семеро детей и двое взрослых.
Ильназ Галявиев, напавший с ружьем на гимназию в Казани, раскаялся в преступлении. Об этом сообщили в центральном аппарате СК РФ. «Вину Галявиев признал в полном объеме. В содеянном раскаялся», — сообщается на сайте СК. Ему предъявили обвинение по четырем статьям УК РФ. От действий Галявиева погибли 9 человек, более 600 признаны пострадавшими. По данным следствия, он пошел на преступление, желая подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур. Галявиев 11 мая 2021 года, вооружившись оружием и взрывным устройством, напал на казанскую гимназию. В результате погибли семеро детей и двое взрослых.