Bloomberg: Турция не готова воевать с Россией из-за Украины

Турция не заинтересована в противостоянии России и Украины, даже несмотря на крепкие экономические связи с последней, в частности — продажи вооруженных беспилотников Киеву. Таким образом, с Россией Турция воевать не намерена. Об этом заявил турецкий чиновник, слова которого передает издание Bloomberg.
«Нежелание Турции, которая имеет вторую по величине армию в НАТО после США, противостоять России в военном отношении совместимо с внешнеполитическим маневрированием [турецкого] президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он хочет сохранить интересы Турции от Сирии до Ливии и Кавказа, конфликты, где Москва находится на противоположной стороне», — пояснил собеседник.
Ранее сообщалось, что Эрдоган намерен участвовать в решении конфликта на Донбассе и стать посредником между Россией и Украиной. С согласия обеих сторон Турция может предложить содействие, посредничество или поддержку в любом формате, приводит его слова деловое издание «Взгляд».
Ранее депутат Государственной думы Олег Матвейчев высказал мнение, что Вашингтон мечтает стравить Москву и Анкару. А еще для Запада будет лучше, если в одно время развяжется полномасштабный конфликт между Украиной, Турцией, Польшей и Россией, слова парламентария приводят «Дни.ру».
Турция не заинтересована в противостоянии России и Украины, даже несмотря на крепкие экономические связи с последней, в частности — продажи вооруженных беспилотников Киеву. Таким образом, с Россией Турция воевать не намерена. Об этом заявил турецкий чиновник, слова которого передает издание Bloomberg. «Нежелание Турции, которая имеет вторую по величине армию в НАТО после США, противостоять России в военном отношении совместимо с внешнеполитическим маневрированием [турецкого] президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он хочет сохранить интересы Турции от Сирии до Ливии и Кавказа, конфликты, где Москва находится на противоположной стороне», — пояснил собеседник. Ранее сообщалось, что Эрдоган намерен участвовать в решении конфликта на Донбассе и стать посредником между Россией и Украиной. С согласия обеих сторон Турция может предложить содействие, посредничество или поддержку в любом формате, приводит его слова деловое издание «Взгляд». Ранее депутат Государственной думы Олег Матвейчев высказал мнение, что Вашингтон мечтает стравить Москву и Анкару. А еще для Запада будет лучше, если в одно время развяжется полномасштабный конфликт между Украиной, Турцией, Польшей и Россией, слова парламентария приводят «Дни.ру».