Bloomberg: Турция не готова воевать с Россией из-за Украины

11 декабря 2021 в 07:52 Размер текста - 17 +

Тайип Эрдоган хочет, чтобы Украина и Россия помирились Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Война на Украине Турция не заинтересована в противостоянии России и Украины, даже несмотря на крепкие экономические связи с последней, в частности — продажи вооруженных беспилотников Киеву. Таким образом, с Россией Турция воевать не намерена. Об этом заявил турецкий чиновник, слова которого передает издание Bloomberg. «Нежелание Турции, которая имеет вторую по величине армию в НАТО после США, противостоять России в военном отношении совместимо с внешнеполитическим маневрированием [турецкого] президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он хочет сохранить интересы Турции от Сирии до Ливии и Кавказа, конфликты, где Москва находится на противоположной стороне», — пояснил собеседник. Ранее сообщалось, что Эрдоган намерен участвовать в решении конфликта на Донбассе и стать посредником между Россией и Украиной. С согласия обеих сторон Турция может предложить содействие, посредничество или поддержку в любом формате, приводит его слова деловое издание «Взгляд». Ранее депутат Государственной думы Олег Матвейчев высказал мнение, что Вашингтон мечтает стравить Москву и Анкару. А еще для Запада будет лучше, если в одно время развяжется полномасштабный конфликт между Украиной, Турцией, Польшей и Россией, слова парламентария приводят «Дни.ру». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Турция не заинтересована в противостоянии России и Украины, даже несмотря на крепкие экономические связи с последней, в частности — продажи вооруженных беспилотников Киеву. Таким образом, с Россией Турция воевать не намерена. Об этом заявил турецкий чиновник, слова которого передает издание Bloomberg. «Нежелание Турции, которая имеет вторую по величине армию в НАТО после США, противостоять России в военном отношении совместимо с внешнеполитическим маневрированием [турецкого] президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он хочет сохранить интересы Турции от Сирии до Ливии и Кавказа, конфликты, где Москва находится на противоположной стороне», — пояснил собеседник. Ранее сообщалось, что Эрдоган намерен участвовать в решении конфликта на Донбассе и стать посредником между Россией и Украиной. С согласия обеих сторон Турция может предложить содействие, посредничество или поддержку в любом формате, приводит его слова деловое издание «Взгляд». Ранее депутат Государственной думы Олег Матвейчев высказал мнение, что Вашингтон мечтает стравить Москву и Анкару. А еще для Запада будет лучше, если в одно время развяжется полномасштабный конфликт между Украиной, Турцией, Польшей и Россией, слова парламентария приводят «Дни.ру».