Депутат Госдумы уличил власть в нарушении Конституции

15 декабря 2021 в 19:02 Размер текста - 17 +

По словам Николая Коломейцева, закон о публичной власти ухудшает положение избирателей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Принятый Государственной думой РФ законопроект о публичной власти нарушает Конституцию России и ухудшает положение избирателей. Об этом заявил депутат от фракции КПРФ Николай Коломейцев в ходе брифинга депутатов партии. «Мы считаем, что этот закон еще больше ухудшает положение избирателей. Он нарушает статью Конституции, которая говорит, что главным сувереном власти у нас является народ, который выражает свою волю на выборах», — приводит слова Коломейцева официальный сайт КПРФ. Как отметил политолог и бывший ведущий аналитик Аналитического центра администрации президента России Николай Петров, закон о публичной власти превращает Россию в унитарное государство. При этом, согласно Конституции, в России федеративное устройство государства. «Мы до сих пор называем свою страну Российской Федерацией, но, на самом деле, это, конечно уже, никакая не федерация, это унитарное государство. Федерацией не может называться система власти, когда не просто губернатора, но и всю региональную, управленческую команду контролируют из единого центра», — сказал Петров в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Закон о публичной власти был принят 14 декабря. Он призван реформировать систему региональной власти. В частности, теперь губернаторы получили право избираться более чем на 2 срока подряд. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Принятый Государственной думой РФ законопроект о публичной власти нарушает Конституцию России и ухудшает положение избирателей. Об этом заявил депутат от фракции КПРФ Николай Коломейцев в ходе брифинга депутатов партии. «Мы считаем, что этот закон еще больше ухудшает положение избирателей. Он нарушает статью Конституции, которая говорит, что главным сувереном власти у нас является народ, который выражает свою волю на выборах», — приводит слова Коломейцева официальный сайт КПРФ. Как отметил политолог и бывший ведущий аналитик Аналитического центра администрации президента России Николай Петров, закон о публичной власти превращает Россию в унитарное государство. При этом, согласно Конституции, в России федеративное устройство государства. «Мы до сих пор называем свою страну Российской Федерацией, но, на самом деле, это, конечно уже, никакая не федерация, это унитарное государство. Федерацией не может называться система власти, когда не просто губернатора, но и всю региональную, управленческую команду контролируют из единого центра», — сказал Петров в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Закон о публичной власти был принят 14 декабря. Он призван реформировать систему региональной власти. В частности, теперь губернаторы получили право избираться более чем на 2 срока подряд.