Эксперт: цифровой рубль может обрушить банковскую систему

С введением новой цифровой валюты не стоит торопиться, считает экономист Никита Масленников Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Появление в России цифровой валюты чревато для финансовой системы не только новыми мошенническими схемами, но и падением банковской системы. С введением цифрового рубля торопиться не нужно, считает руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика, экономист Никита Масленников.

«Когда система полноценно заработает, станет возможен отток средств банков в эту модель. Люди захотят держать деньги в цифровом кошельке, потому что это удобно и дешевле, чем в банке. Например, ниже станут комиссии за эквайринг [безналичную оплату картой через терминал] и переводы, так как цифровой рубль будет вращаться в единой системе по общим тарифам, независимо от банка. Каким образом это скажется на банковской сфере, пока не ясно. Чтобы оценить все риски, цифровой рубль будут только тестировать. А с указанием четких сроков введения цифрового рубля стоит повременить», — сказал Масленников URA.RU.

Спикер отметил, что государству нужно решить, стоит ли вообще в короткие сроки вводить такой вид расчета для физлиц, или он изначально будет доступным только для юридических. В целом, технология перспективна и дает выигрыши любой стороне, но вместе с тем несет множество рисков, отметил экономист.

Обеспечение развития значимых платежных систем и их информационной безопасности являются частью национального проекта «Цифровая экономика». Он направлен на повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке и повышение качества жизни людей.