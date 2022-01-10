Кремль: беспорядки в Казахстане стали неожиданностью для Москвы

Слаженные действия стран ОДКБ позволили должным образом отреагировать на события в Казахстане, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Беспорядки в Казахстане стали неожиданностью для России и других стран-участниц Организации Договора коллективной безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это стало неожиданностью для всех — и для казахстанской стороны, и для ОДКБ, и для России. Но слаженность действий, уровень координации и состояние развитых союзнических отношений позволили должны образом отреагировать на эти вызовы», — сообщил Дмитрий Песков журналистам в ходе конфренц-колла.

Ранее президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ заявил, что беспорядки в Казахстане были организованы по технологии Майдана. По его словам, угрозу республике создали не стихийные акции протеста, а те, кто взял в руки оружие. Путин отметил, что Казахстан столкнулся с прямой угрозой государственности, и эти события касаются всех стран-участниц ОДКБ.

Ситуация в Казахстане обострилась после Нового года. Стихийные акции протеста из-за резкого роста цен на нефть переросли в столкновения с полицией и акты мародерства. В результате беспорядков погибли 20 силовиков. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в стране чрезвычайное положение. В Казахстан по его запросу были направлены миротворцы ОДКБ из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Республике потребовалась военная помощь для борьбы с «террористической угрозой». Ранее МИД Казахстана сообщил, что в беспорядках участвуют сторонники исламистов-радикалов.

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