19 января 2022

Найдены виновные в крушении сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М

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Празднование Дня Победы. Челябинск, су34, бомбардировщик, су-34
Крушение произошло 22 января 2019 года Фото:

Завершено расследование уголовного дела о крушении сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 ВМФ России, которое произошло в январе 2019 года. Вследствие аварии погибли три члена экипажа, виновными признаны командир полка Владимир Алесенко, а также руководитель полетов части Владимир Степанов.

«Гибели трех членов экипажа и потере самолета стоимостью 97 млн руб. способствовали халатность командира полка Владимира Алесенко и нарушения, допущенные руководителем полетов части Владимиром Степановым: они разрешили неопытному летчику сажать машину в сложнейших метеоусловиях», — сообщает «Коммерсантъ». Защита при этом утверждает, что следствие катастрофы — несвоевременный ремонт самолета. Авария произошла при снижении бомбардировщика на авиабазе 40-го полка дальней авиации Оленья на Кольском полуострове.

Ту-22М — советский бомбардировщик, разработанный в 70-е годы прошлого века. Самолет оснащается, в том числе, и ядерным вооружением. Считается одним из самых засекреченных советских проектов времен «холодной войны». В США называют Ту-22М одним из самых смертоносных бомбардировщиков РФ из-за его управляемости при взлете и сбалансированных скоростных качеств.

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Завершено расследование уголовного дела о крушении сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 ВМФ России, которое произошло в январе 2019 года. Вследствие аварии погибли три члена экипажа, виновными признаны командир полка Владимир Алесенко, а также руководитель полетов части Владимир Степанов. «Гибели трех членов экипажа и потере самолета стоимостью 97 млн руб. способствовали халатность командира полка Владимира Алесенко и нарушения, допущенные руководителем полетов части Владимиром Степановым: они разрешили неопытному летчику сажать машину в сложнейших метеоусловиях», — сообщает «Коммерсантъ». Защита при этом утверждает, что следствие катастрофы — несвоевременный ремонт самолета. Авария произошла при снижении бомбардировщика на авиабазе 40-го полка дальней авиации Оленья на Кольском полуострове. Ту-22М — советский бомбардировщик, разработанный в 70-е годы прошлого века. Самолет оснащается, в том числе, и ядерным вооружением. Считается одним из самых засекреченных советских проектов времен «холодной войны». В США называют Ту-22М одним из самых смертоносных бомбардировщиков РФ из-за его управляемости при взлете и сбалансированных скоростных качеств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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