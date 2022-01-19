Найдены виновные в крушении сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М

20 января 2022 в 05:44 Размер текста - 17 +

Крушение произошло 22 января 2019 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Завершено расследование уголовного дела о крушении сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 ВМФ России, которое произошло в январе 2019 года. Вследствие аварии погибли три члена экипажа, виновными признаны командир полка Владимир Алесенко, а также руководитель полетов части Владимир Степанов. «Гибели трех членов экипажа и потере самолета стоимостью 97 млн руб. способствовали халатность командира полка Владимира Алесенко и нарушения, допущенные руководителем полетов части Владимиром Степановым: они разрешили неопытному летчику сажать машину в сложнейших метеоусловиях», — сообщает « Коммерсантъ ». Защита при этом утверждает, что следствие катастрофы — несвоевременный ремонт самолета. Авария произошла при снижении бомбардировщика на авиабазе 40-го полка дальней авиации Оленья на Кольском полуострове. Ту-22М — советский бомбардировщик, разработанный в 70-е годы прошлого века. Самолет оснащается, в том числе, и ядерным вооружением. Считается одним из самых засекреченных советских проектов времен «холодной войны». В США называют Ту-22М одним из самых смертоносных бомбардировщиков РФ из-за его управляемости при взлете и сбалансированных скоростных качеств. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Завершено расследование уголовного дела о крушении сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 ВМФ России, которое произошло в январе 2019 года. Вследствие аварии погибли три члена экипажа, виновными признаны командир полка Владимир Алесенко, а также руководитель полетов части Владимир Степанов. «Гибели трех членов экипажа и потере самолета стоимостью 97 млн руб. способствовали халатность командира полка Владимира Алесенко и нарушения, допущенные руководителем полетов части Владимиром Степановым: они разрешили неопытному летчику сажать машину в сложнейших метеоусловиях», — сообщает «Коммерсантъ». Защита при этом утверждает, что следствие катастрофы — несвоевременный ремонт самолета. Авария произошла при снижении бомбардировщика на авиабазе 40-го полка дальней авиации Оленья на Кольском полуострове. Ту-22М — советский бомбардировщик, разработанный в 70-е годы прошлого века. Самолет оснащается, в том числе, и ядерным вооружением. Считается одним из самых засекреченных советских проектов времен «холодной войны». В США называют Ту-22М одним из самых смертоносных бомбардировщиков РФ из-за его управляемости при взлете и сбалансированных скоростных качеств.