Названный пророссийским экс-депутат Рады высмеял МИД Британии. «Вопрос к мистеру Бину»

23 января 2022 в 06:11 Размер текста - 17 +

Евгений Мураев недоумевает, как он может быть пророссийским, если находится в санкционном списке РФ несколько лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев посмеялся над обвинением МИД Британии, что он работает на российское правительство при том, что несколько лет находится под санкциями. Об этом он заявил изданию «Страна.ua». «Я с 2018 года под санкциями России из-за конфликта с Медведчуком. У моей семьи там арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форин Офиса (МИД Великобритании — прим. URA.RU) это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой „оккупационного правительства“ — это вопрос к мистеру Бину (чудаковатый персонаж из одноименного британского сериала — прим. URA.RU)», — сказал Евгений Мураев. Ранее сообщалось, что МИД Великобритании заявило, что российское правительство готовит Евгения Мураева для того, чтобы он возглавил оккупационное правительство Украины под контролем РФ, передает RT. В Министерстве иностранных дел России заявили, что британское дипведомство усугубляет напряженную ситуацию вокруг Украины и «распространяет чушь». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев посмеялся над обвинением МИД Британии, что он работает на российское правительство при том, что несколько лет находится под санкциями. Об этом он заявил изданию «Страна.ua». «Я с 2018 года под санкциями России из-за конфликта с Медведчуком. У моей семьи там арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форин Офиса (МИД Великобритании — прим. URA.RU) это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой „оккупационного правительства“ — это вопрос к мистеру Бину (чудаковатый персонаж из одноименного британского сериала — прим. URA.RU)», — сказал Евгений Мураев. Ранее сообщалось, что МИД Великобритании заявило, что российское правительство готовит Евгения Мураева для того, чтобы он возглавил оккупационное правительство Украины под контролем РФ, передает RT. В Министерстве иностранных дел России заявили, что британское дипведомство усугубляет напряженную ситуацию вокруг Украины и «распространяет чушь».