Экономист нашел способ работающим получить индексацию пенсий

15 февраля 2022 в 09:48 Размер текста - 17 +

Работающим пенсионерам не индексируют выплаты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россияне могут получить индексацию выплат, если уволятся и снова устроятся на работу. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. «Если пенсионер работает, то пенсия не индексируется, однако по выходу на пенсию пенсионер получает индексацию. Конечно, есть (теоретически) путь получить индексацию в процессе работы. Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать», — цитирует «Прайм» Гиринского. Он считает, что этот способ мало осуществим на практике. Пенсионерам сложно устроиться на работу, еще сложнее найти место с большой зарплатой, высказался Гиринский. Пенсию работающим не индексируют с 2016 года, сумма фиксированной части составляет 6044 рублей 48 копеек, сообщает «Федеральное агентство новостей». Ранее о таком способе получения индексации выплат заявил заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. По его словам, в таком случае выполняются все требования закона. Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев в разговоре с URA.RU призвал согласовывать с работодателем свое увольнение, потому что при такой схеме есть риск остаться без работы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне могут получить индексацию выплат, если уволятся и снова устроятся на работу. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. «Если пенсионер работает, то пенсия не индексируется, однако по выходу на пенсию пенсионер получает индексацию. Конечно, есть (теоретически) путь получить индексацию в процессе работы. Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать», — цитирует «Прайм» Гиринского. Он считает, что этот способ мало осуществим на практике. Пенсионерам сложно устроиться на работу, еще сложнее найти место с большой зарплатой, высказался Гиринский. Пенсию работающим не индексируют с 2016 года, сумма фиксированной части составляет 6044 рублей 48 копеек, сообщает «Федеральное агентство новостей». Ранее о таком способе получения индексации выплат заявил заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. По его словам, в таком случае выполняются все требования закона. Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев в разговоре с URA.RU призвал согласовывать с работодателем свое увольнение, потому что при такой схеме есть риск остаться без работы.