Экономист порекомендовал пенсионерам увольняться в конце месяца

18 февраля 2022 в 07:46 Размер текста - 17 +

Пенсионерам рассказали, когда выгодно уволиться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пенсионеру выгоднее всего уволиться ближе к концу месяца, учитывая действующую методику расчета страховой пенсии. Об этом рассказала доцент экономического факультета РУДН, к.э.н Лариса Сорокина. По словам экономиста, ПФР получает от работодателя информацию о работниках в виде отчета по итогам каждого календарного месяца до 15 числа следующего. «Рассмотрим пример. Первая ситуация — работающий пенсионер уволился 1 марта (этот день считается последним рабочим днем). Вторая ситуация — работающий пенсионер уволился 31 марта. И в первой, и во второй ситуации ПФР получит информацию в апреле о факте работы этого лица», — рассказала Сорокину агентству «Прайм». Она объяснила, что и в первом и во втором случае отчет за апрель ПФР получит в мае. В июне будет принято решение об индексации выплат, и только в июле пенсия будет увеличена. При этом доплата будет рассчитываться с апреля, когда пенсионер стал официально неработающим. Пенсию работающим не индексируют с 2016 года, сумма фиксированной части составляет 6044 рублей 48 копеек, сообщает «Федеральное агентство новостей». Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил, что россияне могут получить индексацию выплат, если уволятся и снова устроятся на работу. Однако заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев в разговоре с URA.RU призвал согласовывать с работодателем свое увольнение, потому что при такой схеме есть риск остаться без работы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. ?

Пенсионеру выгоднее всего уволиться ближе к концу месяца, учитывая действующую методику расчета страховой пенсии. Об этом рассказала доцент экономического факультета РУДН, к.э.н Лариса Сорокина. По словам экономиста, ПФР получает от работодателя информацию о работниках в виде отчета по итогам каждого календарного месяца до 15 числа следующего. «Рассмотрим пример. Первая ситуация — работающий пенсионер уволился 1 марта (этот день считается последним рабочим днем). Вторая ситуация — работающий пенсионер уволился 31 марта. И в первой, и во второй ситуации ПФР получит информацию в апреле о факте работы этого лица», — рассказала Сорокину агентству «Прайм». Она объяснила, что и в первом и во втором случае отчет за апрель ПФР получит в мае. В июне будет принято решение об индексации выплат, и только в июле пенсия будет увеличена. При этом доплата будет рассчитываться с апреля, когда пенсионер стал официально неработающим. Пенсию работающим не индексируют с 2016 года, сумма фиксированной части составляет 6044 рублей 48 копеек, сообщает «Федеральное агентство новостей». Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил, что россияне могут получить индексацию выплат, если уволятся и снова устроятся на работу. Однако заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев в разговоре с URA.RU призвал согласовывать с работодателем свое увольнение, потому что при такой схеме есть риск остаться без работы. ?