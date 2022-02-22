США перебросят военных в Европу из-за России

США увеличат присутствие военного контингента в Европе для защиты стран Балтии на фоне признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил американский президент Джо Байден.
«Я распорядился увеличить военное присутствие США в Европе. Это сделано для усиления стран-союзников Балтии — Эстонии, Литвы и Латвии», — заявил Джо Байден во время своего выступления по поводу России и Украины, транслируемого на YouTube-канале Белого дома. Он подчеркнул, что характер этого решения оборонительный.
США увеличат присутствие военного контингента в Европе для защиты стран Балтии на фоне признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил американский президент Джо Байден. «Я распорядился увеличить военное присутствие США в Европе. Это сделано для усиления стран-союзников Балтии — Эстонии, Литвы и Латвии», — заявил Джо Байден во время своего выступления по поводу России и Украины, транслируемого на YouTube-канале Белого дома. Он подчеркнул, что характер этого решения оборонительный. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Затем российский лидер определился с границами республик Донбасса. США ввели антироссийские санкции на фоне решения Путина. Страны Евросоюза единогласно проголосовали за введение ограничений в отношении России. Байден обвинил Путина в начале вторжения РФ на Украину. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о принятии решения об ограничения доступа России к рынкам капитала ЕС, пишет RT.