22 февраля 2022

США перебросят военных в Европу из-за России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, десант, военные, солдаты, военный корабль, nato, армия сша, военный флот, солдаты нато
США усилят военное присутствие в Европе ради безопасности, заявил Джо Байден Фото:
новость из сюжета
Признание независимости ДНР и ЛНР

США увеличат присутствие военного контингента в Европе для защиты стран Балтии на фоне признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

«Я распорядился увеличить военное присутствие США в Европе. Это сделано для усиления стран-союзников Балтии — Эстонии, Литвы и Латвии», — заявил Джо Байден во время своего выступления по поводу России и Украины, транслируемого на YouTube-канале Белого дома. Он подчеркнул, что характер этого решения оборонительный.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Затем российский лидер определился с границами республик Донбасса. США ввели антироссийские санкции на фоне решения Путина. Страны Евросоюза единогласно проголосовали за введение ограничений в отношении России. Байден обвинил Путина в начале вторжения РФ на Украину. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о принятии решения об ограничения доступа России к рынкам капитала ЕС, пишет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США увеличат присутствие военного контингента в Европе для защиты стран Балтии на фоне признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил американский президент Джо Байден. «Я распорядился увеличить военное присутствие США в Европе. Это сделано для усиления стран-союзников Балтии — Эстонии, Литвы и Латвии», — заявил Джо Байден во время своего выступления по поводу России и Украины, транслируемого на YouTube-канале Белого дома. Он подчеркнул, что характер этого решения оборонительный. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Затем российский лидер определился с границами республик Донбасса. США ввели антироссийские санкции на фоне решения Путина. Страны Евросоюза единогласно проголосовали за введение ограничений в отношении России. Байден обвинил Путина в начале вторжения РФ на Украину. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о принятии решения об ограничения доступа России к рынкам капитала ЕС, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...