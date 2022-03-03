Журналисты URA.RU попали под обстрел танка ВСУ близ Волновахи

03 марта 2022 в 18:35 Размер текста - 17 +

Войска ДНР двигаются в сторону Волновахи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Журналистов URA.RU и их коллег из других федеральных СМИ обстреляли в окрестностях города Волноваха, который занят украинскими войсками на Донбассе. Инцидент произошел на подъезде к населенному пункту, за который ведется бой 3 марта, передает корреспондент агентства с места событий. «Мы продвигались в сторону Волновахи вслед за группой войск Народной милиции ДНР, которая освобождала город и двигалась в сторону Мариуполя. Когда мы стали общаться с местными жителями освобожденного поселка Бугас, в группу журналистов начал стрелять танк ВСУ. Пришлось уйти в укрытие», — рассказал корреспондент агентства Эдуард Корниенко. В данный момент известно, что войска ДНР в составе танковой и артиллерийской группы двигаются в сторону Волновахи. Операция по освобождению населенного пункта будет продолжена, передает корреспондент агентства. Ожидается, что город, до сих пор занятый ВСУ, будет ключевым для освобождения Мариуполя. Это один из важных городов для Украины на побережье Азовского моря. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Ранее сообщалось, что задача спецоперации — не захватить города, а ликвидировать весь военный потенциал Украины, представляющий угрозу России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Журналистов URA.RU и их коллег из других федеральных СМИ обстреляли в окрестностях города Волноваха, который занят украинскими войсками на Донбассе. Инцидент произошел на подъезде к населенному пункту, за который ведется бой 3 марта, передает корреспондент агентства с места событий. «Мы продвигались в сторону Волновахи вслед за группой войск Народной милиции ДНР, которая освобождала город и двигалась в сторону Мариуполя. Когда мы стали общаться с местными жителями освобожденного поселка Бугас, в группу журналистов начал стрелять танк ВСУ. Пришлось уйти в укрытие», — рассказал корреспондент агентства Эдуард Корниенко. В данный момент известно, что войска ДНР в составе танковой и артиллерийской группы двигаются в сторону Волновахи. Операция по освобождению населенного пункта будет продолжена, передает корреспондент агентства. Ожидается, что город, до сих пор занятый ВСУ, будет ключевым для освобождения Мариуполя. Это один из важных городов для Украины на побережье Азовского моря. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Ранее сообщалось, что задача спецоперации — не захватить города, а ликвидировать весь военный потенциал Украины, представляющий угрозу России.