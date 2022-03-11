Экономист сообщил, куда не стоит вкладывать деньги

«Шанс на более крепкий рубль, безусловно, есть», — считает Андрей Аржанухин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Вкладывать денежные средства в жилье, а также вкладываться в валюты неевропейких стран сейчас не стоит. Так считает директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин.

«Если рассматривать коммерческие цели — аренда, перепродажа [жилья], я бы не советовал, поскольку именно сейчас мы находимся на пике вывода на рынок инвестиционной недвижимости, и риск дальнейшего снижения стоимости жилья сохраняется, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, где был высокий рост», — пояснил Аржанухин агентству «Прайм». Он считает, что если и покупать сейчас жилье, то только для собственного пользования.

Эксперт отметил, что в качестве денежного актива многие россияне рассматривают валюты Израиля и Китая. По мнению Андрея Аржанухина, несмотря на то, что эти страны, особенно Китай, достаточно развиты с финансовой точки зрения, лучше не рисковать и не покупать активно валюту этих государств. Финансист считает, что даже несмотря на сложившуюся в миру ситуацию, «шанс на более крепкий рубль» все-таки есть.

Правительство разработало план, согласно которому общая стоимость первоочередных мер по поддержке российской экономики в условиях кризиса для федерального бюджета превысит 1 трлн рублей. Согласно данным Московской биржи, курс доллара 10 марта побил очередной рекорд.

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