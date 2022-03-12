В Москве показали препарат из РФ для лечения легких после COVID

В Москве представили российский препарат для восстановления легких после COVID-19 «Лонгидаза», который показал свою эффективность в результате клинических исследований. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова Сергей Бабак.
«В ходе исследования препарата с участием 160 пациентов из 13 мед. центров было отмечено, что в группе пациентов, принимавших препарат, наблюдалась более выраженная динамика снижения одышки, улучшения насыщения крови кислородом и повышения толерантности к физическим нагрузкам по сравнению с пациентами, которых лечили другими лекарственными средствами. Самая большая нагрузка все еще приходится на легкие», — рассказал URA.RU Бабак.
Врач отметил, что дыхательная система по-прежнему остается главной мишенью коронавируса. По словам Бабака, даже спустя полгода после перенесенного заболевания у многих пациентов остаются респираторные симптомы, для борьбы с которыми и предназначен препарат «Лонгидаза». Врач подчеркнул, что легочные ковид-повреждения требуют обязательной медикаментозной терапии ферментными препаратами.
В Москве представили российский препарат для восстановления легких после COVID-19 «Лонгидаза», который показал свою эффективность в результате клинических исследований. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова Сергей Бабак. «В ходе исследования препарата с участием 160 пациентов из 13 мед. центров было отмечено, что в группе пациентов, принимавших препарат, наблюдалась более выраженная динамика снижения одышки, улучшения насыщения крови кислородом и повышения толерантности к физическим нагрузкам по сравнению с пациентами, которых лечили другими лекарственными средствами. Самая большая нагрузка все еще приходится на легкие», — рассказал URA.RU Бабак. Врач отметил, что дыхательная система по-прежнему остается главной мишенью коронавируса. По словам Бабака, даже спустя полгода после перенесенного заболевания у многих пациентов остаются респираторные симптомы, для борьбы с которыми и предназначен препарат «Лонгидаза». Врач подчеркнул, что легочные ковид-повреждения требуют обязательной медикаментозной терапии ферментными препаратами.