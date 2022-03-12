В Москве показали препарат из РФ для лечения легких после COVID

12 марта 2022 в 14:06 Размер текста - 17 +

Врач уверяет, что от COVID больше всего страдает дыхательная система Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Москве представили российский препарат для восстановления легких после COVID-19 «Лонгидаза», который показал свою эффективность в результате клинических исследований. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова Сергей Бабак. «В ходе исследования препарата с участием 160 пациентов из 13 мед. центров было отмечено, что в группе пациентов, принимавших препарат, наблюдалась более выраженная динамика снижения одышки, улучшения насыщения крови кислородом и повышения толерантности к физическим нагрузкам по сравнению с пациентами, которых лечили другими лекарственными средствами. Самая большая нагрузка все еще приходится на легкие», — рассказал URA.RU Бабак. Врач отметил, что дыхательная система по-прежнему остается главной мишенью коронавируса. По словам Бабака, даже спустя полгода после перенесенного заболевания у многих пациентов остаются респираторные симптомы, для борьбы с которыми и предназначен препарат «Лонгидаза». Врач подчеркнул, что легочные ковид-повреждения требуют обязательной медикаментозной терапии ферментными препаратами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Москве представили российский препарат для восстановления легких после COVID-19 «Лонгидаза», который показал свою эффективность в результате клинических исследований. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова Сергей Бабак. «В ходе исследования препарата с участием 160 пациентов из 13 мед. центров было отмечено, что в группе пациентов, принимавших препарат, наблюдалась более выраженная динамика снижения одышки, улучшения насыщения крови кислородом и повышения толерантности к физическим нагрузкам по сравнению с пациентами, которых лечили другими лекарственными средствами. Самая большая нагрузка все еще приходится на легкие», — рассказал URA.RU Бабак. Врач отметил, что дыхательная система по-прежнему остается главной мишенью коронавируса. По словам Бабака, даже спустя полгода после перенесенного заболевания у многих пациентов остаются респираторные симптомы, для борьбы с которыми и предназначен препарат «Лонгидаза». Врач подчеркнул, что легочные ковид-повреждения требуют обязательной медикаментозной терапии ферментными препаратами.