В Москве показали препарат из РФ для лечения легких после COVID

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Врач уверяет, что от COVID больше всего страдает дыхательная система Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Москве представили российский препарат для восстановления легких после COVID-19 «Лонгидаза», который показал свою эффективность в результате клинических исследований. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова Сергей Бабак.

«В ходе исследования препарата с участием 160 пациентов из 13 мед. центров было отмечено, что в группе пациентов, принимавших препарат, наблюдалась более выраженная динамика снижения одышки, улучшения насыщения крови кислородом и повышения толерантности к физическим нагрузкам по сравнению с пациентами, которых лечили другими лекарственными средствами. Самая большая нагрузка все еще приходится на легкие», — рассказал URA.RU Бабак.

Врач отметил, что дыхательная система по-прежнему остается главной мишенью коронавируса. По словам Бабака, даже спустя полгода после перенесенного заболевания у многих пациентов остаются респираторные симптомы, для борьбы с которыми и предназначен препарат «Лонгидаза». Врач подчеркнул, что легочные ковид-повреждения требуют обязательной медикаментозной терапии ферментными препаратами.

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В Москве представили российский препарат для восстановления легких после COVID-19 «Лонгидаза», который показал свою эффективность в результате клинических исследований. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова Сергей Бабак. «В ходе исследования препарата с участием 160 пациентов из 13 мед. центров было отмечено, что в группе пациентов, принимавших препарат, наблюдалась более выраженная динамика снижения одышки, улучшения насыщения крови кислородом и повышения толерантности к физическим нагрузкам по сравнению с пациентами, которых лечили другими лекарственными средствами. Самая большая нагрузка все еще приходится на легкие», — рассказал URA.RU Бабак. Врач отметил, что дыхательная система по-прежнему остается главной мишенью коронавируса. По словам Бабака, даже спустя полгода после перенесенного заболевания у многих пациентов остаются респираторные симптомы, для борьбы с которыми и предназначен препарат «Лонгидаза». Врач подчеркнул, что легочные ковид-повреждения требуют обязательной медикаментозной терапии ферментными препаратами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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