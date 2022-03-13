Депутат Госдумы высказался о введении продуктовых карточек

Россия с 2014 года выстраивает продовольственное импортозамещение продуктов питания Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В России нет необходимости вводить продуктовые карточки, поскольку с 2014 года государство выстраивало систему продовольственной импортонезависимости. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

«На мой взгляд, данная версия останется в категории „домыслы“. Спрос на продукты из-за панических настроений действительно ажиотажный, а ряд торговых сетей ограничили количество продукции „в одни руки“. Но мы не зря с 2014 года выстраивали внутри себя систему продовольственной импортонезависимости», — сказал Денис Кравченко.

Парламентарий напомнил, что Россия уже несколько лет подряд является крупнейшим поставщиком пшеницы. «Уже шесть лет подряд Россия остается крупнейшим в мире поставщиком пшеницы. В частности, сильно выросло собственное производство мяса птицы и свинины, достигнута самообеспеченность молочной продукцией, в том числе сырами, практически самообеспечены мы и в овощной отрасли — помидорами, огурцами и иной номенклатурой продукции», — уточнил собеседник агентства.

Несмотря на санкции со стороны западных стран, Россия продолжает торговлю с государствами Азии. «Кроме того, мы не останавливали торговый оборот с азиатскими странами, откуда мы также импортируем ряд товаров. Так что нужно просто проводить разъяснительную работу с населением о том, что паниковать не стоит и продуктового дефицита не будет», — подчеркнул Кравченко.

Ранее ряд стран Запада ввели жесткие санкции в отношении России. Это случилось после того, как РФ начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. При этом обозреватель немецкого издания Spiegel Маркус Беккер выразил мнение, что санкции против России ослабляют Европу и ведут Евросоюз к расколу.

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