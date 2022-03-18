Bloomberg: Байден намерен повлиять на Путина через Китай

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Джо Байден, байден джо
Джо Байден попросит Китай повлиять на Россиию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден планирует поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином, чтобы последний повлиял на президента России Владимира Путина в вопросе спецоперации на Украине. Об этом сообщает издание Bloomberg.

«Байден собирается поговорить по телефону с Си. При этом опасения США по поводу позиции Китая по Украине занимают важное место в повестке дня. Он призовет Китай использовать свое влияние на Путина, чтобы убедить Россию прекратить [спецоперацию на Украине]», — пишет издание.

Американский лидер хочет добиться прекращения спецоперации на Украине, уточняет MK.RU. Ранее Белый дом анонсировал переговоры лидеров Китая и США, пишет «Федеральное агентство новостей».

Спецоперация вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Обязательным условием для ВС РФ является корректное и острожное отношение к мирным жителям, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Несмотря на заявления США о том, что они не хотят воевать с Россией, Штаты наращивают объемы поставок вооружения на Украину, а также готовят на Украине провокации против РФ.

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Президент США Джо Байден планирует поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином, чтобы последний повлиял на президента России Владимира Путина в вопросе спецоперации на Украине. Об этом сообщает издание Bloomberg. «Байден собирается поговорить по телефону с Си. При этом опасения США по поводу позиции Китая по Украине занимают важное место в повестке дня. Он призовет Китай использовать свое влияние на Путина, чтобы убедить Россию прекратить [спецоперацию на Украине]», — пишет издание. Американский лидер хочет добиться прекращения спецоперации на Украине, уточняет MK.RU. Ранее Белый дом анонсировал переговоры лидеров Китая и США, пишет «Федеральное агентство новостей». Спецоперация вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Обязательным условием для ВС РФ является корректное и острожное отношение к мирным жителям, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Несмотря на заявления США о том, что они не хотят воевать с Россией, Штаты наращивают объемы поставок вооружения на Украину, а также готовят на Украине провокации против РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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