Bloomberg: Байден намерен повлиять на Путина через Китай

18 марта 2022 в 18:15 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден планирует поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином, чтобы последний повлиял на президента России Владимира Путина в вопросе спецоперации на Украине. Об этом сообщает издание Bloomberg. «Байден собирается поговорить по телефону с Си. При этом опасения США по поводу позиции Китая по Украине занимают важное место в повестке дня. Он призовет Китай использовать свое влияние на Путина, чтобы убедить Россию прекратить [спецоперацию на Украине]», — пишет издание. Американский лидер хочет добиться прекращения спецоперации на Украине, уточняет MK.RU. Ранее Белый дом анонсировал переговоры лидеров Китая и США, пишет «Федеральное агентство новостей». Спецоперация вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Обязательным условием для ВС РФ является корректное и острожное отношение к мирным жителям, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Несмотря на заявления США о том, что они не хотят воевать с Россией, Штаты наращивают объемы поставок вооружения на Украину, а также готовят на Украине провокации против РФ.