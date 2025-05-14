Российская биатлонистка пожаловалась на зарплату

Доходы российских биатлонистов значительно уступают заработкам футболистов, что вызывает сожаление у представителей зимнего вида спорта. Об этом cообщила биатлонистка Виктория Метеля в интервью журналистам.
«Это действительно острый вопрос, особенно в наше время. Наши зарплаты и призовые значительно меньше, чем у футболистов. Это, конечно, грустно и обидно», — рассказала спортсменка в беседе с журналистами. Ее слова передает sport24. При этом она добавила, что несмотря на низкий заработок, биатлонисты могут рассчитывать на поддержку от спонсоров.
Ситуация осложняется тем, что после 2022 года российские биатлонисты были отстранены от участия в международных стартах из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). Это негативно сказалось на уровне призовых и возможностях для привлечения доходов от зарубежных спонсоров. В то же время, Международный олимпийский комитет (МОК) призывает федерации зимних видов спорта находить пути для допуска российских спортсменов к квалификациям Олимпиады-2026 в нейтральном статусе, однако вопрос возвращения биатлонистов пока остается открытым.
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