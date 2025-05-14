Мантуров в разговоре с URA.RU оценил обеспечение российского рынка микроэлектроникой

Российский рынок микроэлектроники успешно удовлетворяет потребности как гражданского, так и оборонного секторов. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в беседе с URA.RU. По его словам, ключевые отечественные производители, такие как «Микрон» и «НМ-Тех», полностью справляются с поставками необходимой номенклатуры, обеспечивая запросы заказчиков.
«Если мы говорим про российскую микроэлектронику, то в большом объеме российские производители, в первую очередь „Микрон“ и компания „НМ-Тех“, поставляют своим заказчикам ту номенклатуру, в которой требуется в данном случае от российского производителя», — заявил Мантуров корреспонденту URA.RU. Он добавил, что часть гражданской продукции закупается дополнительно, но основной акцент делается на отечественные разработки.
Отдельное внимание Мантуров уделил оборонной промышленности, которая, по его словам, полностью обеспечена микроэлектронными компонентами. «Что касается оборонной промышленности, то она обеспечена полностью теми запросами, которые есть у конечного производителя», — заявил он, отметив, что текущие мощности позволяют закрывать все потребности отрасли без задержек.
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