14 мая 2025

В Британии упрекнули ЕС в нереалистичных требованиях к РФ по переговорам с Украиной

Миллер: ЕС выдвигает нереалистичные требования к РФ по переговорам с Украиной
© Служба новостей «URA.RU»
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Британский журналист Миллер отметил, что страны ЕС выдвигают России нереалистичные требования
Британский журналист Миллер отметил, что страны ЕС выдвигают России нереалистичные требования Фото:

Требования, выдвинутые европейскими странами к России по поводу мирного урегулирования конфликта на Украине, являются нереалистичными, и сами европейские политики это понимают. Об этом написал британский журналист Джонни Миллер на своей странице в социальной сети X. В качестве примера он привел требование от европейских политиков к российскому президенту Владимиру Путину — лично присутствовать на переговорах в Стамбуле. 

«Европейцы выдвинули нереалистичные требования к России. Требуя, чтобы сам Путин присутствовал на переговорах в Стамбуле. И чтобы было немедленное прекращение огня без предварительных условий. Так дипломатия не делается. И они это знают. Они хотят войны. До последнего украинца», — написал Миллер в соцсетях.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил готовность Москвы к поиску долгосрочного урегулирования и устранению первопричин конфликта.

При этом президент Украины Владимир Зеленский вновь озвучил условия, которые в Москве считают неприемлемыми. Кроме того, президент США Дональд Трамп призвал Киев согласиться на предложение Москвы и не исключил своего участия в переговорах, если на них приедет Владимир Путин. Российская сторона пока не раскрывала состав возможной делегации. Затем в Офисе Зеленского заявили, что переговоры без Путина — неприемлемы

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Требования, выдвинутые европейскими странами к России по поводу мирного урегулирования конфликта на Украине, являются нереалистичными, и сами европейские политики это понимают. Об этом написал британский журналист Джонни Миллер на своей странице в социальной сети X. В качестве примера он привел требование от европейских политиков к российскому президенту Владимиру Путину — лично присутствовать на переговорах в Стамбуле.  «Европейцы выдвинули нереалистичные требования к России. Требуя, чтобы сам Путин присутствовал на переговорах в Стамбуле. И чтобы было немедленное прекращение огня без предварительных условий. Так дипломатия не делается. И они это знают. Они хотят войны. До последнего украинца», — написал Миллер в соцсетях. Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил готовность Москвы к поиску долгосрочного урегулирования и устранению первопричин конфликта. При этом президент Украины Владимир Зеленский вновь озвучил условия, которые в Москве считают неприемлемыми. Кроме того, президент США Дональд Трамп призвал Киев согласиться на предложение Москвы и не исключил своего участия в переговорах, если на них приедет Владимир Путин. Российская сторона пока не раскрывала состав возможной делегации. Затем в Офисе Зеленского заявили, что переговоры без Путина — неприемлемы. 
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