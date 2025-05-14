Штраф в полмиллиона или тюрьма: россиян предупредили о серьезных последствиях за сорванную сирень

Россиянам грозит штраф за сорванную сирень, причем его размер может составлять до 500 тысяч рублей. Об этом пишут журналисты. Связано это с тем, что кусты в парках считаются собственностью города и за порчу полагается штраф или даже уголовная ответственность. Если будет выявлено, что растение было сорвано из корыстных побуждений, то виновному может грозить уголовный срок.
«За сорванную сирень может грозить штраф до 500 тысяч рублей. <...> По закону кусты в парках и на улицах являются собственностью города. За их повреждение предусмотрено наказание. Если сирень сорвали из корыстных побуждений и причинили ущерб более чем на 2,5 тысячи рублей, то действие считается кражей. <...> Если сумма причиненного вреда больше, можно сесть в тюрьму», — передает «Shot проверка». Также информацию об этом подтверждает и юрист Юрий Капштык. Он напомнил о статье 158 УК РФ (кража), которая может грозить нарушителям. Его слова передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Причем, если после срыва сирени куст перестанет цвести, то дело могут квалифицировать по статье 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений или повреждение деревьев). Однако штраф может быть минимальный, если человек сорвал сирень без корыстного умысла. Тогда ему максимум грозит штраф до тысячи рублей, либо арест на 15 суток.
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