14 мая 2025

В Подмосковье выпал град. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Один из подмосковных городов накрыло градом
Один из подмосковных городов накрыло градом Фото:

В подмосковном Дмитрове прошел сильный град, удививший местных жителей. Осадки в виде ледяных градин накрыли город во второй половине дня, и очевидцы активно выкладывают фотографии и видео непогоды в социальных сетях.

Жители Дмитрова выкладывают фотографии сегодняшнего града
Жители Дмитрова выкладывают фотографии сегодняшнего града
Фото:

«Град пошел в Подмосковье. Жители Дмитрова выкладывают фотографии сегодняшнего града», — сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва». Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с корреспондентом канала уточнил, что в Москве града не ожидается из-за положительной температуры воздуха на высоте до одного километра.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В подмосковном Дмитрове прошел сильный град, удививший местных жителей. Осадки в виде ледяных градин накрыли город во второй половине дня, и очевидцы активно выкладывают фотографии и видео непогоды в социальных сетях. «Град пошел в Подмосковье. Жители Дмитрова выкладывают фотографии сегодняшнего града», — сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва». Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с корреспондентом канала уточнил, что в Москве града не ожидается из-за положительной температуры воздуха на высоте до одного километра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...