Псаки: США не влияли на решение американских компаний покинуть РФ

22 марта 2022 в 03:29 Размер текста - 17 +

США не влияли на решение американских компаний покинуть РФ, заявили в Белом ломе Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США не предпринимали каких-либо действий, чтобы поспособствовать уходу американских компаний из России. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мы не просили какую-либо компанию конкретно предпринимать шаги по выходу (из России — прим. URA.RU). Мы приветствовали тех, кто принял такое решение, и им придется принимать решения по своему усмотрению», — заявила Псаки на брифинге для журналистов, передает РИА «Новости». Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. Объясняя цель санкций, лидеры западных стран говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США не предпринимали каких-либо действий, чтобы поспособствовать уходу американских компаний из России. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мы не просили какую-либо компанию конкретно предпринимать шаги по выходу (из России — прим. URA.RU). Мы приветствовали тех, кто принял такое решение, и им придется принимать решения по своему усмотрению», — заявила Псаки на брифинге для журналистов, передает РИА «Новости». Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. Объясняя цель санкций, лидеры западных стран говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.