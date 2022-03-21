21 марта 2022

Псаки: США не влияли на решение американских компаний покинуть РФ

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США не влияли на решение американских компаний покинуть РФ, заявили в Белом ломе Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

США не предпринимали каких-либо действий, чтобы поспособствовать уходу американских компаний из России. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы не просили какую-либо компанию конкретно предпринимать шаги по выходу (из России — прим. URA.RU). Мы приветствовали тех, кто принял такое решение, и им придется принимать решения по своему усмотрению», — заявила Псаки на брифинге для журналистов, передает РИА «Новости».

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. Объясняя цель санкций, лидеры западных стран говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.

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США не предпринимали каких-либо действий, чтобы поспособствовать уходу американских компаний из России. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мы не просили какую-либо компанию конкретно предпринимать шаги по выходу (из России — прим. URA.RU). Мы приветствовали тех, кто принял такое решение, и им придется принимать решения по своему усмотрению», — заявила Псаки на брифинге для журналистов, передает РИА «Новости». Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. Объясняя цель санкций, лидеры западных стран говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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