Байден заверил, что у США нет биооружия в Европе

Байден гарантировал, что он не лжетФото: Susan Walsh AP/TASS
Соединенные Штаты Америки не располагают биологическим и химическим оружием в Европе. Об этом заявил президент США Джо Байден.
«Это просто неправда, я гарантирую», — сказал Байден на встрече с представителями бизнеса, передает РИА «Новости». Он добавил, что у властей Украины также нет возможности владеть таким оружием. По словам Байдена, президент РФ Владимир Путин обвиняет две страны в хранении биологического и химического оружия не просто так, «это явный признак, что он (президент РФ Владимир Путин — ред. URA.RU) рассматривает использование обоих этих видов».
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Украине изучали механизм распространения смертоносных патогенов. Минобороны опубликовало документы, подтверждающие, что лаборатории на территории Украины принадлежали США. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия в ближайшее время выложит все данные о разработках биологического оружия на Украине. Однако по словам официального представителя госдепартамента Неда Прайса, правительство США не располагает и не управляет биологическими лабораториями на Украине.
Соединенные Штаты Америки не располагают биологическим и химическим оружием в Европе. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Это просто неправда, я гарантирую», — сказал Байден на встрече с представителями бизнеса, передает РИА «Новости». Он добавил, что у властей Украины также нет возможности владеть таким оружием. По словам Байдена, президент РФ Владимир Путин обвиняет две страны в хранении биологического и химического оружия не просто так, «это явный признак, что он (президент РФ Владимир Путин — ред. URA.RU) рассматривает использование обоих этих видов». Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Украине изучали механизм распространения смертоносных патогенов. Минобороны опубликовало документы, подтверждающие, что лаборатории на территории Украины принадлежали США. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия в ближайшее время выложит все данные о разработках биологического оружия на Украине. Однако по словам официального представителя госдепартамента Неда Прайса, правительство США не располагает и не управляет биологическими лабораториями на Украине.