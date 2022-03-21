Байден заверил, что у США нет биооружия в Европе

22 марта 2022 в 04:00 Размер текста - 17 +

Байден гарантировал, что он не лжет Фото: Susan Walsh AP/TASS Соединенные Штаты Америки не располагают биологическим и химическим оружием в Европе. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Это просто неправда, я гарантирую», — сказал Байден на встрече с представителями бизнеса, передает РИА «Новости». Он добавил, что у властей Украины также нет возможности владеть таким оружием. По словам Байдена, президент РФ Владимир Путин обвиняет две страны в хранении биологического и химического оружия не просто так, «это явный признак, что он (президент РФ Владимир Путин — ред. URA.RU) рассматривает использование обоих этих видов». Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Украине изучали механизм распространения смертоносных патогенов. Минобороны опубликовало документы, подтверждающие, что лаборатории на территории Украины принадлежали США. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия в ближайшее время выложит все данные о разработках биологического оружия на Украине. Однако по словам официального представителя госдепартамента Неда Прайса, правительство США не располагает и не управляет биологическими лабораториями на Украине. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Соединенные Штаты Америки не располагают биологическим и химическим оружием в Европе. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Это просто неправда, я гарантирую», — сказал Байден на встрече с представителями бизнеса, передает РИА «Новости». Он добавил, что у властей Украины также нет возможности владеть таким оружием. По словам Байдена, президент РФ Владимир Путин обвиняет две страны в хранении биологического и химического оружия не просто так, «это явный признак, что он (президент РФ Владимир Путин — ред. URA.RU) рассматривает использование обоих этих видов». Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Украине изучали механизм распространения смертоносных патогенов. Минобороны опубликовало документы, подтверждающие, что лаборатории на территории Украины принадлежали США. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия в ближайшее время выложит все данные о разработках биологического оружия на Украине. Однако по словам официального представителя госдепартамента Неда Прайса, правительство США не располагает и не управляет биологическими лабораториями на Украине.