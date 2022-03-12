В МИД РФ анонсировали публикацию данных о биооружии на Украине

Россия в ближайшее время опубликует все данные о разработках биологического оружия на Украине. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Крупнейшая тема последних дней — вскрывшиеся факты американо-украинского сотрудничества в сфере создания биологического оружия. В ближайшие дни соответствующие объемные материалы будут опубликованы в продолжение дискуссии, которая велась вчера в Нью-Йорке», — сказал Рябков в эфире «Первого канала».
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Украине изучали механизм распространения смертоносных патогенов, пишет RT. Также, по информации ведомства, в украинских лабораториях проводили эксперименты с коронавирусом. Минобороны опубликовало документы, подтверждающие, что лаборатории на территории Украины принадлежали США, сообщает телеканал 360.
Россия в ближайшее время опубликует все данные о разработках биологического оружия на Украине. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Крупнейшая тема последних дней — вскрывшиеся факты американо-украинского сотрудничества в сфере создания биологического оружия. В ближайшие дни соответствующие объемные материалы будут опубликованы в продолжение дискуссии, которая велась вчера в Нью-Йорке», — сказал Рябков в эфире «Первого канала». Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Украине изучали механизм распространения смертоносных патогенов, пишет RT. Также, по информации ведомства, в украинских лабораториях проводили эксперименты с коронавирусом. Минобороны опубликовало документы, подтверждающие, что лаборатории на территории Украины принадлежали США, сообщает телеканал 360.