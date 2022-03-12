В МИД РФ анонсировали публикацию данных о биооружии на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михеевский ГОК Челябинск, радиация, рентген
В ближайшее время Россия опубликует объемные материалы о биооружии на Украине, заявил Сергей Рябков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия в ближайшее время опубликует все данные о разработках биологического оружия на Украине. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Крупнейшая тема последних дней — вскрывшиеся факты американо-украинского сотрудничества в сфере создания биологического оружия. В ближайшие дни соответствующие объемные материалы будут опубликованы в продолжение дискуссии, которая велась вчера в Нью-Йорке», — сказал Рябков в эфире «Первого канала».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Украине изучали механизм распространения смертоносных патогенов, пишет RT. Также, по информации ведомства, в украинских лабораториях проводили эксперименты с коронавирусом. Минобороны опубликовало документы, подтверждающие, что лаборатории на территории Украины принадлежали США, сообщает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия в ближайшее время опубликует все данные о разработках биологического оружия на Украине. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Крупнейшая тема последних дней — вскрывшиеся факты американо-украинского сотрудничества в сфере создания биологического оружия. В ближайшие дни соответствующие объемные материалы будут опубликованы в продолжение дискуссии, которая велась вчера в Нью-Йорке», — сказал Рябков в эфире «Первого канала». Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Украине изучали механизм распространения смертоносных патогенов, пишет RT. Также, по информации ведомства, в украинских лабораториях проводили эксперименты с коронавирусом. Минобороны опубликовало документы, подтверждающие, что лаборатории на территории Украины принадлежали США, сообщает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...