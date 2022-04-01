СК обвинил 22 высокопоставленных военных Украины в геноциде

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
Следственный комитет РФ обвинил командование Украины в геноциде Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет России выдвинул обвинение в геноциде русского населения 22 высокопоставленным украинским военнослужащим, в том числе и начальнику генштаба минобороны Украины Виктору Муженко. Соответствующее заявление появилось на сайте Следственного комитета РФ.

«Содержащиеся в документах сведения позволили расширить объем обвинения отдельным фигурантам из числа высокопоставленных украинских военнослужащих, причастных к гибели гражданского населения Донбасса. На основании этих доказательств 22 лицам предъявлено обвинение в геноциде гражданского русскоязычного населения», — сообщили в СК. Всего было возбуждено 590 уголовных дел и допрошено более 169 тысяч человек. Потерпевшими признаны более 42 тысяч человек, среди которых 7429 — несовершеннолетние.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать факты запугивания украинскими националистами жителей Харькова, сообщает МК.RU. Министерство обороны РФ сообщало о случаях похищения мирных жителей Харькова Службой безопасности Украины за «хорошее отношение к России».

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. По заявлению президента РФ Владимира Путина, ее главной целью является освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также демилитаризация Украины.

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Следственный комитет России выдвинул обвинение в геноциде русского населения 22 высокопоставленным украинским военнослужащим, в том числе и начальнику генштаба минобороны Украины Виктору Муженко. Соответствующее заявление появилось на сайте Следственного комитета РФ. «Содержащиеся в документах сведения позволили расширить объем обвинения отдельным фигурантам из числа высокопоставленных украинских военнослужащих, причастных к гибели гражданского населения Донбасса. На основании этих доказательств 22 лицам предъявлено обвинение в геноциде гражданского русскоязычного населения», — сообщили в СК. Всего было возбуждено 590 уголовных дел и допрошено более 169 тысяч человек. Потерпевшими признаны более 42 тысяч человек, среди которых 7429 — несовершеннолетние. Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать факты запугивания украинскими националистами жителей Харькова, сообщает МК.RU. Министерство обороны РФ сообщало о случаях похищения мирных жителей Харькова Службой безопасности Украины за «хорошее отношение к России». Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. По заявлению президента РФ Владимира Путина, ее главной целью является освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также демилитаризация Украины.
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