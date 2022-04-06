06 апреля 2022

В США объяснили цель санкций против семей российских чиновников

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США намерены добраться до всех активов российских чиновников и олигархов Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Вашингтон вводит санкции против детей и родственников российских чиновников и бизнесменов с целью заблокировать активы, которые могут храниться на их банковских счетах. Такое объяснение дала пресс-секретарь белого дома Джен Псаки.

«Мы видели повторяющийся в течение времени сценарий, при котором президент [РФ Владимир] Путин и российские олигархи прячут активы и ресурсы на банковских счетах членов своих семей», — сказа Псаки журналистам, передает ТАСС. По словам представителя Белого дома, санкции против детей и родственников российских чиновников нужны для того, «чтобы добраться до этих активов».

6 апреля США объявили о новом пакете санкций против России. Под персональные ограничения попали премьер-министр РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Также санкции введены в отношении супруги и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Санкции в отношении российских высокопоставленных лиц стали вводится после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. Владимир Путин подчеркнул, что цель санкций Запада — «отмена России».

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Вашингтон вводит санкции против детей и родственников российских чиновников и бизнесменов с целью заблокировать активы, которые могут храниться на их банковских счетах. Такое объяснение дала пресс-секретарь белого дома Джен Псаки. «Мы видели повторяющийся в течение времени сценарий, при котором президент [РФ Владимир] Путин и российские олигархи прячут активы и ресурсы на банковских счетах членов своих семей», — сказа Псаки журналистам, передает ТАСС. По словам представителя Белого дома, санкции против детей и родственников российских чиновников нужны для того, «чтобы добраться до этих активов». 6 апреля США объявили о новом пакете санкций против России. Под персональные ограничения попали премьер-министр РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Также санкции введены в отношении супруги и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова. Санкции в отношении российских высокопоставленных лиц стали вводится после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. Владимир Путин подчеркнул, что цель санкций Запада — «отмена России».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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