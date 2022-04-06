В США объяснили цель санкций против семей российских чиновников

07 апреля 2022 в 01:36 Размер текста - 17 +

США намерены добраться до всех активов российских чиновников и олигархов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Вашингтон вводит санкции против детей и родственников российских чиновников и бизнесменов с целью заблокировать активы, которые могут храниться на их банковских счетах. Такое объяснение дала пресс-секретарь белого дома Джен Псаки. «Мы видели повторяющийся в течение времени сценарий, при котором президент [РФ Владимир] Путин и российские олигархи прячут активы и ресурсы на банковских счетах членов своих семей», — сказа Псаки журналистам, передает ТАСС. По словам представителя Белого дома, санкции против детей и родственников российских чиновников нужны для того, «чтобы добраться до этих активов». 6 апреля США объявили о новом пакете санкций против России. Под персональные ограничения попали премьер-министр РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Также санкции введены в отношении супруги и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова. Санкции в отношении российских высокопоставленных лиц стали вводится после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. Владимир Путин подчеркнул, что цель санкций Запада — «отмена России». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вашингтон вводит санкции против детей и родственников российских чиновников и бизнесменов с целью заблокировать активы, которые могут храниться на их банковских счетах. Такое объяснение дала пресс-секретарь белого дома Джен Псаки. «Мы видели повторяющийся в течение времени сценарий, при котором президент [РФ Владимир] Путин и российские олигархи прячут активы и ресурсы на банковских счетах членов своих семей», — сказа Псаки журналистам, передает ТАСС. По словам представителя Белого дома, санкции против детей и родственников российских чиновников нужны для того, «чтобы добраться до этих активов». 6 апреля США объявили о новом пакете санкций против России. Под персональные ограничения попали премьер-министр РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Также санкции введены в отношении супруги и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова. Санкции в отношении российских высокопоставленных лиц стали вводится после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. Владимир Путин подчеркнул, что цель санкций Запада — «отмена России».