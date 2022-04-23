Минобороны РФ: военные уничтожили пункт националистов

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ВС РФ обнаружили опорный пункт националистов в здании школы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили опорный пункт украинских националистов, оборудованный в здании школы в Херсонской области. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

По сведениям ведомства, боевики организовали в кирпичном здании школы укрепленный район с окопами, траншеями, огневыми точкам и большим количеством вооружения и боеприпасов. В подвале детского учебного заведения националисты оборудовали медпункт, места для отдыха и изготовления самодельных взрывных устройств, добавили в министерстве.

После побега националистов, отметили в ведомстве, в школе остались десятки гранат, минометы и гранатометы. Украинское оружие и боеприпасы вскоре будут переданы подразделениям Народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик, уточнили в Минобороны РФ.

На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны по указу президента РФ Владимира Путина. По сведениям Министерства обороны, российская армия успешно выполняет задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Так, ранее ВС РФ ударом высокоточных ракет «Калибр» в районе железнодорожной станции Мелиоративное уничтожили батальон ВСУ с вооружением и техникой, передают «Невские новости».

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Российские военные уничтожили опорный пункт украинских националистов, оборудованный в здании школы в Херсонской области. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. По сведениям ведомства, боевики организовали в кирпичном здании школы укрепленный район с окопами, траншеями, огневыми точкам и большим количеством вооружения и боеприпасов. В подвале детского учебного заведения националисты оборудовали медпункт, места для отдыха и изготовления самодельных взрывных устройств, добавили в министерстве. После побега националистов, отметили в ведомстве, в школе остались десятки гранат, минометы и гранатометы. Украинское оружие и боеприпасы вскоре будут переданы подразделениям Народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик, уточнили в Минобороны РФ. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны по указу президента РФ Владимира Путина. По сведениям Министерства обороны, российская армия успешно выполняет задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Так, ранее ВС РФ ударом высокоточных ракет «Калибр» в районе железнодорожной станции Мелиоративное уничтожили батальон ВСУ с вооружением и техникой, передают «Невские новости».
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