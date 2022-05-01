Шольц призвал не торопиться с поставками оружия на Украину. «Мы ждем США»

01 мая 2022 в 17:38 Размер текста - 17 +

Германия пока не будет поставлять Украине тяжелые танки, сообщил Олаф Шольц Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германии не стоит торопиться с поставками тяжелого вооружения на Украину, необходимо дождаться западных партнеров. Такое мнение в интервью агентству Bild высказал канцлер Германии Олаф Шольц. «Я быстро принимаю решения и согласовываю их с нашими союзниками. Но я нахожу поспешные действия и самостоятельные усилия Германии сомнительными. Мы не будет поставлять Украине боевые танки западного производства, пока это не сделают США и другие союзники», — заявил Шольц. Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник раскритиковал Шольца за его неторопливость. «Чего не хватает [Шольцу], так это воображения и смелости. Многие немцы хотели бы энергичного канцлера», — заявил Мельник. Германия и другие страны Запада увеличили поставки вооружения на Украину после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Кремле заявили, что поставки оружия на Украину создают угрозу безопасности для всего континента. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что бесконечные поставки оружия «дестабилизируют ситуацию в Евразии». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Германии не стоит торопиться с поставками тяжелого вооружения на Украину, необходимо дождаться западных партнеров. Такое мнение в интервью агентству Bild высказал канцлер Германии Олаф Шольц. «Я быстро принимаю решения и согласовываю их с нашими союзниками. Но я нахожу поспешные действия и самостоятельные усилия Германии сомнительными. Мы не будет поставлять Украине боевые танки западного производства, пока это не сделают США и другие союзники», — заявил Шольц. Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник раскритиковал Шольца за его неторопливость. «Чего не хватает [Шольцу], так это воображения и смелости. Многие немцы хотели бы энергичного канцлера», — заявил Мельник. Германия и другие страны Запада увеличили поставки вооружения на Украину после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Кремле заявили, что поставки оружия на Украину создают угрозу безопасности для всего континента. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что бесконечные поставки оружия «дестабилизируют ситуацию в Евразии».