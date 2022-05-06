В Херсоне задержали готовящего теракт на 9 Мая боевика 06 мая 2022 в 22:32 Размер текста - 17 + Террорист изготавливал взрывчатые вещества в подпольной лаборатории Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Российские военные задержали мужчину, готовившего крупный теракт на 9 Мая под давлением территориальной обороны Украины. Расследованием преступления занялся Следственный комитет вместе с Министерством обороны России. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте СК РФ. «По данным военных, мужчина планировал совершить террористический акт во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Задержанный подтвердил причастность к изготовлению коктейлей Молотова и сообщил, что действовал под давлением подразделения украинской теробороны», — сообщается на сайте комитета. По информации Минобороны, мужчина изготавливал взрывчатые вещества в подпольной лаборатории в Херсоне. СК во взаимодействии с Минобороны РФ изучит имеющиеся сведения с целью установления других лиц, причастных к организации особо тяжкого преступления, уточнили на сайте. В связи с этим председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин уже поручил запросить в Министерстве обороны РФ сведения о задержанном. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU . Российские военные задержали мужчину, готовившего крупный теракт на 9 Мая под давлением территориальной обороны Украины. Расследованием преступления занялся Следственный комитет вместе с Министерством обороны России. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте СК РФ. «По данным военных, мужчина планировал совершить террористический акт во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Задержанный подтвердил причастность к изготовлению коктейлей Молотова и сообщил, что действовал под давлением подразделения украинской теробороны», — сообщается на сайте комитета. По информации Минобороны, мужчина изготавливал взрывчатые вещества в подпольной лаборатории в Херсоне. СК во взаимодействии с Минобороны РФ изучит имеющиеся сведения с целью установления других лиц, причастных к организации особо тяжкого преступления, уточнили на сайте. В связи с этим председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин уже поручил запросить в Министерстве обороны РФ сведения о задержанном. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям