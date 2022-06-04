Мировые цены на зерно упали после заявления Путина

На украинских складах находится около 20 млн тонн зерна Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Мировые цены на зерно упали после заявления президента РФ Владимира Путина о готовности обеспечить беспрепятственную транспортировку зерна с Украины. Об этом заявили в ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti.

«Мировые цены на пшеницу падают, возвращаясь к тому же уровню, что и два месяца назад, после того как президент России Путин дал „зеленый свет“ на использование заблокированных портов для экспорта, в том числе и для украинских культур», — сообщается на сайте Coldiretti. Стоимость пшеницы снизилась примерно на 10%, также упала стоимость кукурузы. По оценкам, на украинских складах хранится более 20 млн тонн зерна, предназначенного для экспорта.

Проблема с вывозом зерна возникла из-за того, что на Украине заминированы воды Черного моря. Ранее Путин заявил, что Россия гарантирует беспрепятственный выход судов с зерном, если Украина разминирует свои порты, а также обеспечит вывоз через порты подконтрольных РФ территорий. По словам президента РФ, также зерно можно вывезти через Белоруссию. Он пообещал, что российская армия не будет атаковать ВСУ во время разминирования портов.