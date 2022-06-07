Зеленский признал слабость ВСУ, РФ уничтожила норвежское оружие. Главное к вечеру 7 июня

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, бронежилет, каска, военная форма, зеленский владимир
Украинская армия неспособна к наступлению из-за плохого оснащения, заявил Владимир Зеленский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия ВСУ не способна к наступлению, поскольку отстает от Вооруженных сил РФ в оснащении. Российская армия уничтожила вооружение, переданное Украине Норвегией и США. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 7 июня.

  • Российские военные уничтожили переданную ВСУ Норвегией самоходную установку М109А3 и две гаубицы М777 производства США. Кроме того, ударами российской армии были ликвидированы семь орудий полевой артиллерии и минометов, сообщили в Минобороны РФ.
  • Вооруженные силы Украины обстреляли село Широкая Балка в подконтрольной ВС РФ Херсонской области. В результате обстрела погибли два мирных жителя, заявили в региональном ГУ МВД.
  • Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о полном освобождении города Святогорск в Донецкой народной республике. По мнению военного эксперта, взятие Святогорска поможет Вооруженным силам РФ окружить донецкую украинскую группировку и создаст возможности для более масштабного наступления в направлении Одесса-Николаев.
  • Россия открыла автомобильное сообщение с территорией Крыма не только по мосту, но и по материковой части. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
  • Вооруженным силам РФ стратегически важно открыть второй фронт на юге Украины параллельно с освобождением Донбасса, чтобы максимально ослабить силы ВСУ. Такое мнение высказал военный эксперт, заведующий отделом Института стран СНГ в беседе с URA.RU.
  • Украинские националисты насильно удерживают больных детей в медицинских центрах в Николаеве, Харькове и Краматорске. Помимо этого, боевики используют корпуса детской больницы в качестве огневых точек и складов боеприпасов, сообщили в СМИ. По мнению психолога, таким образом националисты наносят детям психологическую травму.

Специальная операция на территории Украины проводится по приказу президента РФ Владимира Путина. В качестве ее основных целей российский лидер заявлял денацификацию и демилитаризацию страны.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия ВСУ не способна к наступлению, поскольку отстает от Вооруженных сил РФ в оснащении. Российская армия уничтожила вооружение, переданное Украине Норвегией и США. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 7 июня. Специальная операция на территории Украины проводится по приказу президента РФ Владимира Путина. В качестве ее основных целей российский лидер заявлял денацификацию и демилитаризацию страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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