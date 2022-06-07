Украинская армия неспособна к наступлению из-за плохого оснащения, заявил Владимир Зеленский Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия ВСУ не способна к наступлению, поскольку отстает от Вооруженных сил РФ в оснащении. Российская армия уничтожила вооружение, переданное Украине Норвегией и США. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 7 июня.

Специальная операция на территории Украины проводится по приказу президента РФ Владимира Путина. В качестве ее основных целей российский лидер заявлял денацификацию и демилитаризацию страны.

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