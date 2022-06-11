В Киеве пожаловались на нехватку арбузов из-за потери Запорожья

На Украине ожидают дефицит арбузов и черешни Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий признал, что у Украины нет альтернативы арбузам и черешни из Запорожья и Херсонской области, потому что регионы контролирует российская армия. Об этом Высоцкий заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«По бахчевым культурам основные регионы выращивания — это Херсонская и Запорожская область. Выращиваются также бахчевые культуры, арбузы в Одесской области, но там меньше объемы», — сообщил Высоцкий в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».

По его словам, также сложная ситуация с черешней, основным центром которой был Мелитополь (Запорожье). Внутренний украинский рынок недополучит около 50% черешни, сообщает «Ридус». Предполагается, что потребность частично удовлетворит импорт.

В Кремле ранее заявили, что весь мир стоит на пороге голода из-за антироссийских санкций, которые ввели после начала спецоперации на Украине. Российская армия контролирует Херсонскую область и значительную часть Запорожья из-за, в том числе, российские военные освободили Мелитополь. Целями спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. Между Крымом и Запорожьем восстановили железнодорожное сообщение, передает «Царьград».

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