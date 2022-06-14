Пушков: на Западе придумали схемы, чтобы обойти свои санкции

По словам Алексея Пушкова, Запад боится признать провал антироссийской политики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Антироссийская политика дорого обходится западным странам, из-за чего те вынуждены придумывать серые схемы обхода собственных введенных в отношении Москвы санкций. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

«Попытка изолировать себя от России дорого обходится Западу. И в ход идут серые схемы против собственных санкций», — написал Пушков в своем telegram-канале.

Сенатор добавил, что Запад сам не выдерживает собственные меры по «изоляции» России от остального мира. Однако лидеры стран, принявших пакеты антироссийских санкций, боятся в этом признаться.

Санкционное давление на Россию со стороны западных стран усилилось в связи с началом спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, новые ограничения в первую очередь негативно сказываются на самих недружественных государствах, что подтверждается рекордным ростом инфляции в них, а также нарушение систем логистики.