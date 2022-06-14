Пушков: на Западе придумали схемы, чтобы обойти свои санкции

Антироссийская политика дорого обходится западным странам, из-за чего те вынуждены придумывать серые схемы обхода собственных введенных в отношении Москвы санкций. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
«Попытка изолировать себя от России дорого обходится Западу. И в ход идут серые схемы против собственных санкций», — написал Пушков в своем telegram-канале.
Сенатор добавил, что Запад сам не выдерживает собственные меры по «изоляции» России от остального мира. Однако лидеры стран, принявших пакеты антироссийских санкций, боятся в этом признаться.
Санкционное давление на Россию со стороны западных стран усилилось в связи с началом спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, новые ограничения в первую очередь негативно сказываются на самих недружественных государствах, что подтверждается рекордным ростом инфляции в них, а также нарушение систем логистики.
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Антироссийская политика дорого обходится западным странам, из-за чего те вынуждены придумывать серые схемы обхода собственных введенных в отношении Москвы санкций. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. «Попытка изолировать себя от России дорого обходится Западу. И в ход идут серые схемы против собственных санкций», — написал Пушков в своем telegram-канале. Сенатор добавил, что Запад сам не выдерживает собственные меры по «изоляции» России от остального мира. Однако лидеры стран, принявших пакеты антироссийских санкций, боятся в этом признаться. Санкционное давление на Россию со стороны западных стран усилилось в связи с началом спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, новые ограничения в первую очередь негативно сказываются на самих недружественных государствах, что подтверждается рекордным ростом инфляции в них, а также нарушение систем логистики.