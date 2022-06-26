В ДНР озвучили число погибших мирных жителей

26 июня 2022 в 13:44 Размер текста - 17 +

За 130 дней в Донбассе погибло 199 мирных граждан Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За время эскалации в Донбассе погибли 199 мирных жителей, среди них 12 детей. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. «За 130 дней эскалации погибло 199 гражданских лиц, в том числе 12 детей. Ранен 2 371 человек, в том числе 148 детей. По Донецкой Народной Республике выпустили более 42 тысяч боеприпасов различного калибра», — передает ТАСС данные ДНР. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

За время эскалации в Донбассе погибли 199 мирных жителей, среди них 12 детей. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. «За 130 дней эскалации погибло 199 гражданских лиц, в том числе 12 детей. Ранен 2 371 человек, в том числе 148 детей. По Донецкой Народной Республике выпустили более 42 тысяч боеприпасов различного калибра», — передает ТАСС данные ДНР. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.