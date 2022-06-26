В ДНР озвучили число погибших мирных жителей

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, могила, украина, мариуполь, война, прощание, похороны, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
За 130 дней в Донбассе погибло 199 мирных граждан Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За время эскалации в Донбассе погибли 199 мирных жителей, среди них 12 детей. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За 130 дней эскалации погибло 199 гражданских лиц, в том числе 12 детей. Ранен 2 371 человек, в том числе 148 детей. По Донецкой Народной Республике выпустили более 42 тысяч боеприпасов различного калибра», — передает ТАСС данные ДНР.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

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За время эскалации в Донбассе погибли 199 мирных жителей, среди них 12 детей. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. «За 130 дней эскалации погибло 199 гражданских лиц, в том числе 12 детей. Ранен 2 371 человек, в том числе 148 детей. По Донецкой Народной Республике выпустили более 42 тысяч боеприпасов различного калибра», — передает ТАСС данные ДНР. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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