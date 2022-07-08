Посольство РФ обвинило власти Канады в хамстве из-за санкций

09 июля 2022 в 03:50 Размер текста - 17 +

Санкции, введенные против Патриарха Кирилла, являются откровенным хамством от властей Канады Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции Канады, введенные против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, являются откровенным хамством, на которое будет дан оперативный ответ России. Об этом заявили в посольстве РФ в Канаде. «Это кощунственный акт против предстоятеля Русской православной церкви, имеющей сотни миллионов последователей по всему миру. <…> Ответ России на подобное хамство и мракобесие будет адекватным и не заставит себя долго ждать», — говорится в заявлении посольства, передает ТАСС. Кроме того, российская дипмиссия в Оттаве отмечает, что очередной «антироссийский выпад» показывает бессилие канадских властей. «Вводя санкции в отношении представителей СМИ, власти Канады демонстрируют всему миру, что они не хотят и боятся слышать правду о ситуации на Украине и вокруг нее», — подчеркнули дипломаты. Ранее сообщалось, что Канада ввела новый пакет антироссийских санкций. Под ограничения попали Патриарх Кирилл, представитель МИД РФ Мария Захарова и 13 российских СМИ. Канада и другие страны Запада ввели персональные санкции против российских чиновников, журналистов и общественных деятелей после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Россия отреагировала на это ответными персональными санкциями против западных чиновников, СМИ и журналистов. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Санкции Канады, введенные против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, являются откровенным хамством, на которое будет дан оперативный ответ России. Об этом заявили в посольстве РФ в Канаде. «Это кощунственный акт против предстоятеля Русской православной церкви, имеющей сотни миллионов последователей по всему миру. <…> Ответ России на подобное хамство и мракобесие будет адекватным и не заставит себя долго ждать», — говорится в заявлении посольства, передает ТАСС. Кроме того, российская дипмиссия в Оттаве отмечает, что очередной «антироссийский выпад» показывает бессилие канадских властей. «Вводя санкции в отношении представителей СМИ, власти Канады демонстрируют всему миру, что они не хотят и боятся слышать правду о ситуации на Украине и вокруг нее», — подчеркнули дипломаты. Ранее сообщалось, что Канада ввела новый пакет антироссийских санкций. Под ограничения попали Патриарх Кирилл, представитель МИД РФ Мария Захарова и 13 российских СМИ. Канада и другие страны Запада ввели персональные санкции против российских чиновников, журналистов и общественных деятелей после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Россия отреагировала на это ответными персональными санкциями против западных чиновников, СМИ и журналистов.