08 июля 2022

Посольство РФ обвинило власти Канады в хамстве из-за санкций

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , алтарь, патриарх кирилл
Санкции, введенные против Патриарха Кирилла, являются откровенным хамством от властей Канады Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции Канады, введенные против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, являются откровенным хамством, на которое будет дан оперативный ответ России. Об этом заявили в посольстве РФ в Канаде.

«Это кощунственный акт против предстоятеля Русской православной церкви, имеющей сотни миллионов последователей по всему миру. <…> Ответ России на подобное хамство и мракобесие будет адекватным и не заставит себя долго ждать», — говорится в заявлении посольства, передает ТАСС.

Кроме того, российская дипмиссия в Оттаве отмечает, что очередной «антироссийский выпад» показывает бессилие канадских властей. «Вводя санкции в отношении представителей СМИ, власти Канады демонстрируют всему миру, что они не хотят и боятся слышать правду о ситуации на Украине и вокруг нее», — подчеркнули дипломаты.

Ранее сообщалось, что Канада ввела новый пакет антироссийских санкций. Под ограничения попали Патриарх Кирилл, представитель МИД РФ Мария Захарова и 13 российских СМИ.

Канада и другие страны Запада ввели персональные санкции против российских чиновников, журналистов и общественных деятелей после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Россия отреагировала на это ответными персональными санкциями против западных чиновников, СМИ и журналистов.

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Санкции Канады, введенные против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, являются откровенным хамством, на которое будет дан оперативный ответ России. Об этом заявили в посольстве РФ в Канаде. «Это кощунственный акт против предстоятеля Русской православной церкви, имеющей сотни миллионов последователей по всему миру. <…> Ответ России на подобное хамство и мракобесие будет адекватным и не заставит себя долго ждать», — говорится в заявлении посольства, передает ТАСС. Кроме того, российская дипмиссия в Оттаве отмечает, что очередной «антироссийский выпад» показывает бессилие канадских властей. «Вводя санкции в отношении представителей СМИ, власти Канады демонстрируют всему миру, что они не хотят и боятся слышать правду о ситуации на Украине и вокруг нее», — подчеркнули дипломаты. Ранее сообщалось, что Канада ввела новый пакет антироссийских санкций. Под ограничения попали Патриарх Кирилл, представитель МИД РФ Мария Захарова и 13 российских СМИ. Канада и другие страны Запада ввели персональные санкции против российских чиновников, журналистов и общественных деятелей после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Россия отреагировала на это ответными персональными санкциями против западных чиновников, СМИ и журналистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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