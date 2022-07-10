10 июля 2022

Байден починил велосипед после своего падения с него

© Служба новостей «URA.RU»
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Байден снял крепления с педалей своего велосипеда после падения Фото:

Президент США Джо Байден признался, что на его велосипеде больше нет удерживающих ступни ремней. Из-за них американский лидер упал три недели назад.

«В первую очередь, я хочу, чтобы вы знали: я снял крепления с педалей», — рассказал Байден, подъезжая к журналистам на очередной велопрогулке. Его слова приводит РИА «Новости».

В середине июня Байден упал с велосипеда во время прогулки. При этом, он перед падением уже остановился и опустил одну из ног на землю. Предполагалось, что американский лидер запутался в педалях. После падения ему пытались помочь подняться граждане. Он заявил, что с ним все в порядке и он не пострадал. Через несколько часов после инцидента президент США посетил церковь.

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Президент США Джо Байден признался, что на его велосипеде больше нет удерживающих ступни ремней. Из-за них американский лидер упал три недели назад. «В первую очередь, я хочу, чтобы вы знали: я снял крепления с педалей», — рассказал Байден, подъезжая к журналистам на очередной велопрогулке. Его слова приводит РИА «Новости». В середине июня Байден упал с велосипеда во время прогулки. При этом, он перед падением уже остановился и опустил одну из ног на землю. Предполагалось, что американский лидер запутался в педалях. После падения ему пытались помочь подняться граждане. Он заявил, что с ним все в порядке и он не пострадал. Через несколько часов после инцидента президент США посетил церковь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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