Еще одна страна готова войти в БРИКС

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Нигерия не против войти в БРИКС, заявил Абдуллахи Шеху Фото:

Нигерия готова вступить в экономическую организацию БРИКС для укрепления своей экономической системы. Об этом сообщил посол страны в России Абдуллахи Шеху.

«Да, это вполне реально и будет зависеть от критериев членства. Нигерия не против стать членом БРИКС, чтобы обеспечить свои экономические интересы в сотрудничестве с другими партнерами в мире», — сказал Шеху в интервью РИА «Новости».

БРИКС была основана в 2006 году. В организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. В июле о готовности стать членами БРИКС заявили Саудовская Аравия, Турция и Египет.

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Нигерия готова вступить в экономическую организацию БРИКС для укрепления своей экономической системы. Об этом сообщил посол страны в России Абдуллахи Шеху. «Да, это вполне реально и будет зависеть от критериев членства. Нигерия не против стать членом БРИКС, чтобы обеспечить свои экономические интересы в сотрудничестве с другими партнерами в мире», — сказал Шеху в интервью РИА «Новости». БРИКС была основана в 2006 году. В организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. В июле о готовности стать членами БРИКС заявили Саудовская Аравия, Турция и Египет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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