Еще одна страна готова войти в БРИКС

18 июля 2022 в 12:11 Размер текста - 17 +

Нигерия не против войти в БРИКС, заявил Абдуллахи Шеху Фото: официальный сайт президента России Нигерия готова вступить в экономическую организацию БРИКС для укрепления своей экономической системы. Об этом сообщил посол страны в России Абдуллахи Шеху. «Да, это вполне реально и будет зависеть от критериев членства. Нигерия не против стать членом БРИКС, чтобы обеспечить свои экономические интересы в сотрудничестве с другими партнерами в мире», — сказал Шеху в интервью РИА «Новости». БРИКС была основана в 2006 году. В организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. В июле о готовности стать членами БРИКС заявили Саудовская Аравия, Турция и Египет. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Нигерия готова вступить в экономическую организацию БРИКС для укрепления своей экономической системы. Об этом сообщил посол страны в России Абдуллахи Шеху. «Да, это вполне реально и будет зависеть от критериев членства. Нигерия не против стать членом БРИКС, чтобы обеспечить свои экономические интересы в сотрудничестве с другими партнерами в мире», — сказал Шеху в интервью РИА «Новости». БРИКС была основана в 2006 году. В организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. В июле о готовности стать членами БРИКС заявили Саудовская Аравия, Турция и Египет.