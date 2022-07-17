Лавров: НАТО руководит украинскими боевиками «на земле»

18 июля 2022 в 02:56 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров выразил надежду, что Запад осознает последствия участия в конфликте на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Инструкторы Североатлантического альянса руководят Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне боевых действий. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Причем натовские инструкторы и наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями ВСУ и нацбатов непосредственно „на земле“. Надеюсь, среди европейцев остались ответственные политики, которые осознают, какими последствиями это чревато», — заявил Сергей Лавров в своей статье для «Известий». Министр также отметил, что в НАТО и ЕС никто не остановил «заигравшегося» командующего ВВС Германии генерала Инго Герхартца, заявлявшего о необходимости готовится к применению ядерного оружия. «Молчание Европы наводит на мысль о том, что она благодушно забывает о роли Германии в своей истории», — подчеркнул Лавров. Ранее сообщалось, что на Украине создали штаб из американских советников. Хакер RaHDit заявлял, что планами Минобороны Украины управляют советники НАТО. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее неоднократно сообщалось об участии Запада в подготовке и оснащении ВСУ. В частности, военных инструкторов Украины учили обращаться с западным вооружением в Литве. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Инструкторы Североатлантического альянса руководят Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне боевых действий. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Причем натовские инструкторы и наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями ВСУ и нацбатов непосредственно „на земле“. Надеюсь, среди европейцев остались ответственные политики, которые осознают, какими последствиями это чревато», — заявил Сергей Лавров в своей статье для «Известий». Министр также отметил, что в НАТО и ЕС никто не остановил «заигравшегося» командующего ВВС Германии генерала Инго Герхартца, заявлявшего о необходимости готовится к применению ядерного оружия. «Молчание Европы наводит на мысль о том, что она благодушно забывает о роли Германии в своей истории», — подчеркнул Лавров. Ранее сообщалось, что на Украине создали штаб из американских советников. Хакер RaHDit заявлял, что планами Минобороны Украины управляют советники НАТО. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее неоднократно сообщалось об участии Запада в подготовке и оснащении ВСУ. В частности, военных инструкторов Украины учили обращаться с западным вооружением в Литве.