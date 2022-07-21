Шумков обсудил санкционные товары с главным таможенником Урала

21 июля 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

В прошлом году через Курганскую область не пропустили более 39 тысяч единиц контрафактных товаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудил с начальником Тюменской таможни Владимиром Зябко вопросы санкционных и контрафактных товаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. «В 2021 году сотрудники Тюменской таможни, в зону работы которой входит Курганская область, предотвратили ввоз на территорию региона свыше 39 тысяч единиц контрафактных товаров — одежды, аксессуаров и автозапчастей. Соблюдение запретов и ограничений на ввоз и оборот контрафактных товаров контролируют специальные мобильные группы. Их работа в Курганской области направлена на пресечение ввоза санкционных товаров из Республики Казахстан в РФ, выявление контрафактных, подакцизных и товаров, подлежащих обязательной маркировке», — рассказали об итогах совместной работы в пресс-службе правительства Курганской области. Кроме этого, за последние два года мобильными группами был осуществлен контроль более 18 000 транспортных средств. С начала марта текущего года более чем для трех тысяч транспортных средств запрещен вывоз товаров из России общим весом более 24 тысяч тонн. В рамках встречи глава региона Вадим Шумков отметил, что правительство Курганской области будут и дальше оказывать содействие таможенной службе в регионе по пресечению ввоза контрафактной продукции, чтобы избежать ущерба экономике и угроз здоровью граждан. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудил с начальником Тюменской таможни Владимиром Зябко вопросы санкционных и контрафактных товаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. «В 2021 году сотрудники Тюменской таможни, в зону работы которой входит Курганская область, предотвратили ввоз на территорию региона свыше 39 тысяч единиц контрафактных товаров — одежды, аксессуаров и автозапчастей. Соблюдение запретов и ограничений на ввоз и оборот контрафактных товаров контролируют специальные мобильные группы. Их работа в Курганской области направлена на пресечение ввоза санкционных товаров из Республики Казахстан в РФ, выявление контрафактных, подакцизных и товаров, подлежащих обязательной маркировке», — рассказали об итогах совместной работы в пресс-службе правительства Курганской области. Кроме этого, за последние два года мобильными группами был осуществлен контроль более 18 000 транспортных средств. С начала марта текущего года более чем для трех тысяч транспортных средств запрещен вывоз товаров из России общим весом более 24 тысяч тонн. В рамках встречи глава региона Вадим Шумков отметил, что правительство Курганской области будут и дальше оказывать содействие таможенной службе в регионе по пресечению ввоза контрафактной продукции, чтобы избежать ущерба экономике и угроз здоровью граждан.