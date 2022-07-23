Зеленский испугался перемирия, в Херсоне нашли шпиона ВСУ. Главное к вечеру 23 июля

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Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У/ выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, последствия, днр, донецк, взрыв, точка у, оцепление, обстрел, терракт, народная милиция
В ДНР на прошлой неделе потери среди силовиков, стали самыми низкими с момента начала спецоперации РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский боится затянуть конфликт, заключив перемирие с Россией. В Херсонской области задержали шпиона ВСУ, который передавал данные о перемещениях ВС России Украине. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 23 июля.

  • Президент Украины Владимир Зеленский испугался перемирия между Россией и Украиной. По его словам, в этом случае Москва «получит передышку» и это затянет конфликт.
  • В Херсонской области задержали шпиона ВСУ, который передавал данные о перемещениях Вооруженных сил России. Житель Херсона передавал данные о перемещениях ВС России Украине, которые получал от системы видеонаблюдения «Безопасный город».
  • Вооруженные силы России уничтожили в Днепропетровской области около 200 солдат ВСУ высокоточным ударом. Помимо солдат личного состава, были также уничтожены девять артиллерийских орудий и военная техника.
  • В Донецкой народной республике (ДНР) на прошедшей неделе сократились потери среди силовиков, показатель стал самым низким с момента начала спецоперации РФ на Украине. С 15 по 21 июля в ДНР погиб 31 сотрудник силовых ведомств. Это в среднем в два раза меньше, чем в предыдущие недели и месяцы.
  • Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Стаханов в Луганской народной республике (ЛНР). Они выпустили одну ракету из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
  • В Херсонской области восстановили взорванные электроопоры. Благодаря этому Крым преодолел энергетическую блокаду, устроенную Украиной — последнюю после водной, продовольственной, транспортной.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.

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Президент Украины Владимир Зеленский боится затянуть конфликт, заключив перемирие с Россией. В Херсонской области задержали шпиона ВСУ, который передавал данные о перемещениях ВС России Украине. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 23 июля. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.
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