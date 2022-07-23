В ДНР объявили о сокращении своих потерь

В ДНР стало погибать вдвое меньше силовиков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Донецкой народной республике (ДНР) на прошедшей неделе сократились потери среди силовиков, показатель стал самым низким с момента начала спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на анализ докладов, которые публиковали власти и общественные деятели республики.

«По данным еженедельных отчетов о гуманитарной ситуации, подготовленных Аппаратом Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, с 15 по 21 июля в ДНР погиб 31 сотрудник силовых ведомств. Это в среднем в два раза меньше, чем в предыдущие недели и месяцы», — пишет Донецкое агентство новостей.

Наибольшее число потерь было в марте—апреле (более 200 человек за неделю), когда активно шло освобождение Мариуполя. Издание отмечает, что снижение числа погибших также наблюдается среди мирных граждан уже третью неделю подряд. За последнюю неделю погибли 19 человек, а до этого было в среднем на четверть больше.

Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля для помощи Донбассу. Территория ЛНР уже освобождена. Кардинальный перелом спецоперации «уже на носу», цитирует телеканал 360 политолога, специалиста по межнациональным конфликтам Евгения Михайлова. На Украине не раскрыли число погибших со своей стороны и назвали это гостайной.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!