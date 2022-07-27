«Ъ»: в России хотят создать связь 6G, не внедряя 5G

27 июля 2022 в 08:59 Размер текста - 17 +

В России может появиться 6G связь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России хотят потратить 30 млрд рублей на разработку собственной 6G мобильной связи. Этим проектом займутся «Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио (ФГБУ НИИР). «„Сколтех“ и ФГБУ НИИР готовят совместный проект по разработке отечественного оборудования связи шестого поколения (6G), на эти цели они запрашивают более 30 млрд рублей из бюджета. Между тем в России так и не заработали коммерческие сети предыдущего поколения 5G, а сами операторы настаивают, что в условиях дефицита оборудования нужно поддерживать стандарт 4G, которого пока абонентам вполне достаточно», — сообщает « Коммерсант ». Ранее «Ростех» провалил работу по развитию сетей 5G, передает «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин заявил, что корпорация «демонстрирует скромные результаты в цифровых проектах», пишет RT. Глава государства поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину взять этот вопрос под контроль, сообщает телеканал 360.

В России хотят потратить 30 млрд рублей на разработку собственной 6G мобильной связи. Этим проектом займутся «Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио (ФГБУ НИИР). «„Сколтех“ и ФГБУ НИИР готовят совместный проект по разработке отечественного оборудования связи шестого поколения (6G), на эти цели они запрашивают более 30 млрд рублей из бюджета. Между тем в России так и не заработали коммерческие сети предыдущего поколения 5G, а сами операторы настаивают, что в условиях дефицита оборудования нужно поддерживать стандарт 4G, которого пока абонентам вполне достаточно», — сообщает «Коммерсант». Ранее «Ростех» провалил работу по развитию сетей 5G, передает «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин заявил, что корпорация «демонстрирует скромные результаты в цифровых проектах», пишет RT. Глава государства поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину взять этот вопрос под контроль, сообщает телеканал 360.