«Ъ»: в России хотят создать связь 6G, не внедряя 5G

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В России может появиться 6G связь Фото:

В России хотят потратить 30 млрд рублей на разработку собственной 6G мобильной связи. Этим проектом займутся «Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио (ФГБУ НИИР).

«„Сколтех“ и ФГБУ НИИР готовят совместный проект по разработке отечественного оборудования связи шестого поколения (6G), на эти цели они запрашивают более 30 млрд рублей из бюджета. Между тем в России так и не заработали коммерческие сети предыдущего поколения 5G, а сами операторы настаивают, что в условиях дефицита оборудования нужно поддерживать стандарт 4G, которого пока абонентам вполне достаточно», — сообщает «Коммерсант».

Ранее «Ростех» провалил работу по развитию сетей 5G, передает «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин заявил, что корпорация «демонстрирует скромные результаты в цифровых проектах», пишет RT. Глава государства поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину взять этот вопрос под контроль, сообщает телеканал 360.

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В России хотят потратить 30 млрд рублей на разработку собственной 6G мобильной связи. Этим проектом займутся «Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио (ФГБУ НИИР). «„Сколтех“ и ФГБУ НИИР готовят совместный проект по разработке отечественного оборудования связи шестого поколения (6G), на эти цели они запрашивают более 30 млрд рублей из бюджета. Между тем в России так и не заработали коммерческие сети предыдущего поколения 5G, а сами операторы настаивают, что в условиях дефицита оборудования нужно поддерживать стандарт 4G, которого пока абонентам вполне достаточно», — сообщает «Коммерсант». Ранее «Ростех» провалил работу по развитию сетей 5G, передает «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин заявил, что корпорация «демонстрирует скромные результаты в цифровых проектах», пишет RT. Глава государства поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину взять этот вопрос под контроль, сообщает телеканал 360.
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