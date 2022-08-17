FT: банки ЕС возобновили торговлю российскими облигациями

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Банки Евросоюза вновь начали работать с облигации из РФ Фото:

Европейские банки возобновили торговлю российскими облигациями. Об этом сообщает деловой журнал Financial Times.

«Европейские банки присоединились к Уолл-стрит, позволив клиентам снова торговать российскими долговыми обязательствами после того, как в прошлом месяце министерство финансов США дало инвесторам зеленый свет на свертывание своих позиций. Европейские банки возобновляют торги российскими облигациями, поскольку количество клиентов в США сокращается», — пишет Financial Times.

Западные банки прекратили торговать российскими облигациями после начала специальной операции на Украине. 15 августа американское агентство Bloomberg сообщило, что JPMorgan и Bank of America готовы возобновить работу с облигациями России, пишет RT.

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Европейские банки возобновили торговлю российскими облигациями. Об этом сообщает деловой журнал Financial Times. «Европейские банки присоединились к Уолл-стрит, позволив клиентам снова торговать российскими долговыми обязательствами после того, как в прошлом месяце министерство финансов США дало инвесторам зеленый свет на свертывание своих позиций. Европейские банки возобновляют торги российскими облигациями, поскольку количество клиентов в США сокращается», — пишет Financial Times. Западные банки прекратили торговать российскими облигациями после начала специальной операции на Украине. 15 августа американское агентство Bloomberg сообщило, что JPMorgan и Bank of America готовы возобновить работу с облигациями России, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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