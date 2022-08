FT: банки ЕС возобновили торговлю российскими облигациями

Банки Евросоюза вновь начали работать с облигации из РФ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Европейские банки возобновили торговлю российскими облигациями. Об этом сообщает деловой журнал Financial Times. «Европейские банки присоединились к Уолл-стрит, позволив клиентам снова торговать российскими долговыми обязательствами после того, как в прошлом месяце министерство финансов США дало инвесторам зеленый свет на свертывание своих позиций. Европейские банки возобновляют торги российскими облигациями, поскольку количество клиентов в США сокращается», — пишет Financial Times. Западные банки прекратили торговать российскими облигациями после начала специальной операции на Украине. 15 августа американское агентство Bloomberg сообщило, что JPMorgan и Bank of America готовы возобновить работу с облигациями России, пишет RT.

