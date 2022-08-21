Взрыв автомобиля Дарьи Дугиной попал на видео

Семья Дугиных получала угрозы от украинских националистов
новость из сюжетаВ Подмосковье погибла дочь философа Дугина
Видеокамеры засняли взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором находилась дочь философа Александра Дугина Дарья. Инцидент произошел на Можайском шоссе в Подмосковье. Кроме того, отец погибшей сообщал о том, что в адрес него и его дочери поступали угрозы от националистов.
«Они с дочерью в последнее время получали через соцсети множество угроз от украинских националистов. Но не придавали им значения», — сообщил источник в правоохранительных органах, передает KP.RU.
Что еще известно об инциденте:
- Семья Дугиных возвращалась в Москву с фестиваля «Традиция». Планировалось, что во взорвавшуюся впоследствии машину должен был сесть философ, однако в последний момент он оказался в другом автомобиле вместе с другом, а журналистка Дугина ехала впереди;
- Взрыв прогремел в 21:35. Взрывное устройство на машину Дугиной неизвестный установил во время фестиваля;
- Неизвестные использовали самодельную бомбу. Они установили ее под днищем внедорожника. Дугина погибла на месте;
- Мощность взрывного устройства могла соответствовать 400 граммам в тротиловом эквиваленте. Части взрывного устройства отправлены на экспертизу;
- Оно было прикреплено на внешней стороне, под креслом водителя. Журналистка во время взрыва вела машину;
- Следственный комитет не стал заводить дело о теракте. Однако ведомство возбудило уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.
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