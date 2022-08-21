Взрыв автомобиля Дарьи Дугиной попал на видео

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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, пожар, авто
Семья Дугиных получала угрозы от украинских националистов Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

Видеокамеры засняли взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором находилась дочь философа Александра Дугина Дарья. Инцидент произошел на Можайском шоссе в Подмосковье. Кроме того, отец погибшей сообщал о том, что в адрес него и его дочери поступали угрозы от националистов.

«Они с дочерью в последнее время получали через соцсети множество угроз от украинских националистов. Но не придавали им значения», — сообщил источник в правоохранительных органах, передает KP.RU.

Что еще известно об инциденте:

  • Семья Дугиных возвращалась в Москву с фестиваля «Традиция». Планировалось, что во взорвавшуюся впоследствии машину должен был сесть философ, однако в последний момент он оказался в другом автомобиле вместе с другом, а журналистка Дугина ехала впереди;
  • Взрыв прогремел в 21:35. Взрывное устройство на машину Дугиной неизвестный установил во время фестиваля;
  • Неизвестные использовали самодельную бомбу. Они установили ее под днищем внедорожника. Дугина погибла на месте;
  • Мощность взрывного устройства могла соответствовать 400 граммам в тротиловом эквиваленте. Части взрывного устройства отправлены на экспертизу;
  • Оно было прикреплено на внешней стороне, под креслом водителя. Журналистка во время взрыва вела машину;
  • Следственный комитет не стал заводить дело о теракте. Однако ведомство возбудило уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.

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Видеокамеры засняли взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором находилась дочь философа Александра Дугина Дарья. Инцидент произошел на Можайском шоссе в Подмосковье. Кроме того, отец погибшей сообщал о том, что в адрес него и его дочери поступали угрозы от националистов. «Они с дочерью в последнее время получали через соцсети множество угроз от украинских националистов. Но не придавали им значения», — сообщил источник в правоохранительных органах, передает KP.RU. Что еще известно об инциденте:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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