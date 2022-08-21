Взрыв автомобиля Дарьи Дугиной попал на видео

21 августа 2022 в 21:16 Размер текста - 17 +

Семья Дугиных получала угрозы от украинских националистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье погибла дочь философа Дугина Видеокамеры засняли взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором находилась дочь философа Александра Дугина Дарья. Инцидент произошел на Можайском шоссе в Подмосковье. Кроме того, отец погибшей сообщал о том, что в адрес него и его дочери поступали угрозы от националистов. «Они с дочерью в последнее время получали через соцсети множество угроз от украинских националистов. Но не придавали им значения», — сообщил источник в правоохранительных органах, передает KP.RU. Что еще известно об инциденте: Семья Дугиных возвращалась в Москву с фестиваля «Традиция». Планировалось, что во взорвавшуюся впоследствии машину должен был сесть философ, однако в последний момент он оказался в другом автомобиле вместе с другом, а журналистка Дугина ехала впереди;

Взрыв прогремел в 21:35. Взрывное устройство на машину Дугиной неизвестный установил во время фестиваля;

Неизвестные использовали самодельную бомбу. Они установили ее под днищем внедорожника. Дугина погибла на месте;

Мощность взрывного устройства могла соответствовать 400 граммам в тротиловом эквиваленте. Части взрывного устройства отправлены на экспертизу;

Оно было прикреплено на внешней стороне, под креслом водителя. Журналистка во время взрыва вела машину;

Следственный комитет не стал заводить дело о теракте. Однако ведомство возбудило уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.

Видеокамеры засняли взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором находилась дочь философа Александра Дугина Дарья. Инцидент произошел на Можайском шоссе в Подмосковье. Кроме того, отец погибшей сообщал о том, что в адрес него и его дочери поступали угрозы от националистов. «Они с дочерью в последнее время получали через соцсети множество угроз от украинских националистов. Но не придавали им значения», — сообщил источник в правоохранительных органах, передает KP.RU. Что еще известно об инциденте: