Минобороны РФ: Киев готовил операцию по захвату Запорожской АЭС

04 сентября 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Украинские и иностранные журналисты должны были участвовать в захвате ЗАЭС, сообщили в Минобороны Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевские власти готовили операцию по захвату Запорожской атомной электростанции. Для осуществления плана к кортежу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были присоединены машины с украинскими и западными журналистами. Об этом заявили в Министерстве обороны России. «Для подготовки операции по захвату ЗАЭС киевским режимом к кортежу МАГАТЭ были присоединены автомобили с украинскими и западными журналистами», — сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, специально подготовленные «представители СМИ» Украины, США и Британии в случае захвата Запорожской электростанции должны были сообщить о ее переходе под контроль Киева.

Киевские власти готовили операцию по захвату Запорожской атомной электростанции. Для осуществления плана к кортежу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были присоединены машины с украинскими и западными журналистами. Об этом заявили в Министерстве обороны России. «Для подготовки операции по захвату ЗАЭС киевским режимом к кортежу МАГАТЭ были присоединены автомобили с украинскими и западными журналистами», — сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, специально подготовленные «представители СМИ» Украины, США и Британии в случае захвата Запорожской электростанции должны были сообщить о ее переходе под контроль Киева.