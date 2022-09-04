Минобороны РФ: Киев готовил операцию по захвату Запорожской АЭС

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Украинские и иностранные журналисты должны были участвовать в захвате ЗАЭС, сообщили в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киевские власти готовили операцию по захвату Запорожской атомной электростанции. Для осуществления плана к кортежу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были присоединены машины с украинскими и западными журналистами. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«Для подготовки операции по захвату ЗАЭС киевским режимом к кортежу МАГАТЭ были присоединены автомобили с украинскими и западными журналистами», — сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, специально подготовленные «представители СМИ» Украины, США и Британии в случае захвата Запорожской электростанции должны были сообщить о ее переходе под контроль Киева.

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Киевские власти готовили операцию по захвату Запорожской атомной электростанции. Для осуществления плана к кортежу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были присоединены машины с украинскими и западными журналистами. Об этом заявили в Министерстве обороны России. «Для подготовки операции по захвату ЗАЭС киевским режимом к кортежу МАГАТЭ были присоединены автомобили с украинскими и западными журналистами», — сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, специально подготовленные «представители СМИ» Украины, США и Британии в случае захвата Запорожской электростанции должны были сообщить о ее переходе под контроль Киева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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