«Новая газета» осталась без лицензии по требованию Роскомнадзора

«Новую газету» лишили свидетельства о регистрации СМИ после иска Роскомнадзора. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала Басманного суда Москвы.
«Признать недействительной регистрацию «Новой газеты», — цитирует РИА «Новости» судью Ольгу Липкину. Причиной заседания стал иск от Роскомнадзора.
Роскомнадзор в конце июля попросил аннулировать регистрацию СМИ у «Новой газеты». Издание приостановило работу в конце марта после второго предупреждения от Роскомнадзора. Причиной стала публикация с указанием иноагента без необходимой маркировки. В конце августа «Новую газету» оштрафовали на 350 тысяч рублей за публикацию фейковой информации, сообщает РАПСИ.
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