«Новая газета» осталась без лицензии по требованию Роскомнадзора

"Новая газета" осталась без лицензии по требованию Роскомнадзора

05 сентября 2022 в 13:43 Размер текста - 17 +

Басманный суд Москвы вынес решение по «Новой газете» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Новую газету» лишили свидетельства о регистрации СМИ после иска Роскомнадзора. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала Басманного суда Москвы. «Признать недействительной регистрацию «Новой газеты», — цитирует РИА «Новости» судью Ольгу Липкину. Причиной заседания стал иск от Роскомнадзора. Роскомнадзор в конце июля попросил аннулировать регистрацию СМИ у «Новой газеты». Издание приостановило работу в конце марта после второго предупреждения от Роскомнадзора. Причиной стала публикация с указанием иноагента без необходимой маркировки. В конце августа «Новую газету» оштрафовали на 350 тысяч рублей за публикацию фейковой информации, сообщает РАПСИ.

«Новую газету» лишили свидетельства о регистрации СМИ после иска Роскомнадзора. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала Басманного суда Москвы. «Признать недействительной регистрацию «Новой газеты», — цитирует РИА «Новости» судью Ольгу Липкину. Причиной заседания стал иск от Роскомнадзора. Роскомнадзор в конце июля попросил аннулировать регистрацию СМИ у «Новой газеты». Издание приостановило работу в конце марта после второго предупреждения от Роскомнадзора. Причиной стала публикация с указанием иноагента без необходимой маркировки. В конце августа «Новую газету» оштрафовали на 350 тысяч рублей за публикацию фейковой информации, сообщает РАПСИ.