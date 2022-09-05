«Новая газета» осталась без лицензии по требованию Роскомнадзора

"Новая газета" осталась без лицензии по требованию Роскомнадзора
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Алексеем Зыковым. Екатеринбург, новая газета на урале
Басманный суд Москвы вынес решение по «Новой газете» Фото:

«Новую газету» лишили свидетельства о регистрации СМИ после иска Роскомнадзора. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала Басманного суда Москвы.

«Признать недействительной регистрацию «Новой газеты», — цитирует РИА «Новости» судью Ольгу Липкину. Причиной заседания стал иск от Роскомнадзора.

Роскомнадзор в конце июля попросил аннулировать регистрацию СМИ у «Новой газеты». Издание приостановило работу в конце марта после второго предупреждения от Роскомнадзора. Причиной стала публикация с указанием иноагента без необходимой маркировки. В конце августа «Новую газету» оштрафовали на 350 тысяч рублей за публикацию фейковой информации, сообщает РАПСИ.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

«Новую газету» лишили свидетельства о регистрации СМИ после иска Роскомнадзора. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала Басманного суда Москвы. «Признать недействительной регистрацию «Новой газеты», — цитирует РИА «Новости» судью Ольгу Липкину. Причиной заседания стал иск от Роскомнадзора. Роскомнадзор в конце июля попросил аннулировать регистрацию СМИ у «Новой газеты». Издание приостановило работу в конце марта после второго предупреждения от Роскомнадзора. Причиной стала публикация с указанием иноагента без необходимой маркировки. В конце августа «Новую газету» оштрафовали на 350 тысяч рублей за публикацию фейковой информации, сообщает РАПСИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...