Роскомнадзор требует аннулировать лицензию «Новой газеты»

28 июля 2022 в 15:14 Размер текста - 17 +

РКН просит аннулировать лицензию «Новой газеты» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Роскомнадзор просит аннулировать регистрацию СМИ у «Новой газеты». Об этом сообщают в Басманном суде Москвы. «Роскомнадзор направил иск об отзыве регистрации СМИ у «Новой газеты», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Басманный суд Москвы. Дата рассмотрения иска пока не назначена. «Новая газета» приостановила свою деятельность в конце марта после второго предупреждения от Роскомнадзора. Основанием для этого стала публикация материала, где газета прописала иностранного агента без необходимой маркировки. Ранее главный редактор данного издания Дмитрий Муратов решил выставить свою Нобелевскую медаль на аукцион и направить полученные от продажи средства на помощь украинским беженцам.

Роскомнадзор просит аннулировать регистрацию СМИ у «Новой газеты». Об этом сообщают в Басманном суде Москвы. «Роскомнадзор направил иск об отзыве регистрации СМИ у «Новой газеты», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Басманный суд Москвы. Дата рассмотрения иска пока не назначена. «Новая газета» приостановила свою деятельность в конце марта после второго предупреждения от Роскомнадзора. Основанием для этого стала публикация материала, где газета прописала иностранного агента без необходимой маркировки. Ранее главный редактор данного издания Дмитрий Муратов решил выставить свою Нобелевскую медаль на аукцион и направить полученные от продажи средства на помощь украинским беженцам.