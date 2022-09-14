Жителей ЛНР запугали колоссальными счетами за медпомощь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, скорая помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь
Жители Северодонецка оказались поражены уровнем медпомощи российских врачей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Северодонецка Луганской области отказываются от помощи российских врачей из-за опасений, что с них будут брать большие суммы за медпомощь. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала врач одной из местных больниц Диана Шестакова-Суфиева.

«Приходит ко мне ребенок с шейным лимфоденитом, его надо вскрывать. Мама плачет на приеме и говорит, что ей нечем заплатить хирургу и что мы выставим ей счет. Когда наш хирург успешно провел операцию, мама была удивлена, что она не выставила никакого расхода», — рассказала врач. Помимо этого жители города были поражены уровнем оснащения российских врачей. По словам жителей, когда город принадлежал Украине посетителям приходилось приносить с собой лекарства, шприцы, капельницы, физраствор и даже спиртовые салфетки.

Город Северодонецк был освобожден союзными силами РФ и ЛНР в июне 2022 года в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Сейчас в городе активно ведутся восстановительные работы, первые дома уже получили газ и воду, а в течение трех недель администрация собирается наладить подачу электроэнергии. Телеканал 360 передавал, что ученикам школ в Северодонецке запрещали говорить по-русски.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Северодонецка Луганской области отказываются от помощи российских врачей из-за опасений, что с них будут брать большие суммы за медпомощь. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала врач одной из местных больниц Диана Шестакова-Суфиева. «Приходит ко мне ребенок с шейным лимфоденитом, его надо вскрывать. Мама плачет на приеме и говорит, что ей нечем заплатить хирургу и что мы выставим ей счет. Когда наш хирург успешно провел операцию, мама была удивлена, что она не выставила никакого расхода», — рассказала врач. Помимо этого жители города были поражены уровнем оснащения российских врачей. По словам жителей, когда город принадлежал Украине посетителям приходилось приносить с собой лекарства, шприцы, капельницы, физраствор и даже спиртовые салфетки. Город Северодонецк был освобожден союзными силами РФ и ЛНР в июне 2022 года в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Сейчас в городе активно ведутся восстановительные работы, первые дома уже получили газ и воду, а в течение трех недель администрация собирается наладить подачу электроэнергии. Телеканал 360 передавал, что ученикам школ в Северодонецке запрещали говорить по-русски.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...