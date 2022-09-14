Жителей ЛНР запугали колоссальными счетами за медпомощь. Видео

14 сентября 2022 в 15:42 Размер текста - 17 +

Жители Северодонецка оказались поражены уровнем медпомощи российских врачей Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Северодонецка Луганской области отказываются от помощи российских врачей из-за опасений, что с них будут брать большие суммы за медпомощь. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала врач одной из местных больниц Диана Шестакова-Суфиева. «Приходит ко мне ребенок с шейным лимфоденитом, его надо вскрывать. Мама плачет на приеме и говорит, что ей нечем заплатить хирургу и что мы выставим ей счет. Когда наш хирург успешно провел операцию, мама была удивлена, что она не выставила никакого расхода», — рассказала врач. Помимо этого жители города были поражены уровнем оснащения российских врачей. По словам жителей, когда город принадлежал Украине посетителям приходилось приносить с собой лекарства, шприцы, капельницы, физраствор и даже спиртовые салфетки. Город Северодонецк был освобожден союзными силами РФ и ЛНР в июне 2022 года в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Сейчас в городе активно ведутся восстановительные работы, первые дома уже получили газ и воду, а в течение трех недель администрация собирается наладить подачу электроэнергии. Телеканал 360 передавал, что ученикам школ в Северодонецке запрещали говорить по-русски.

Жители Северодонецка Луганской области отказываются от помощи российских врачей из-за опасений, что с них будут брать большие суммы за медпомощь. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала врач одной из местных больниц Диана Шестакова-Суфиева. «Приходит ко мне ребенок с шейным лимфоденитом, его надо вскрывать. Мама плачет на приеме и говорит, что ей нечем заплатить хирургу и что мы выставим ей счет. Когда наш хирург успешно провел операцию, мама была удивлена, что она не выставила никакого расхода», — рассказала врач. Помимо этого жители города были поражены уровнем оснащения российских врачей. По словам жителей, когда город принадлежал Украине посетителям приходилось приносить с собой лекарства, шприцы, капельницы, физраствор и даже спиртовые салфетки. Город Северодонецк был освобожден союзными силами РФ и ЛНР в июне 2022 года в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Сейчас в городе активно ведутся восстановительные работы, первые дома уже получили газ и воду, а в течение трех недель администрация собирается наладить подачу электроэнергии. Телеканал 360 передавал, что ученикам школ в Северодонецке запрещали говорить по-русски.